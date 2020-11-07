Oğlum 8 aylık oldu

. Ünlü oyuncu ikinci kez annelik sevinci yaşadığından bu yana tam 8 ay geçti. Şimdi minik bebeği ilk adımlarını atmaya başladı.Geçtiğimiz mart ayında ikinci kez anne olan Jenna Dewan. Callum Michael Rebel adını verdiği oğluyla birlikte Los Angeles'ta bir parkta görüntülendi.Yeni yeni ayakta durmaya başlayan ve ilk ürkek adımlarını atan minik Callum ile oynayan Dewan, görüntülendiklerini fark edince önce bakışlarını objektiflere yöneltti.Sonra da oğlunu kucağına alıp parkın başka bir köşesine yöneldi. Jenna Dewan o sırada da küçük oğlunu öperek onun kulağına bir şeyler fısıldadıChanning Tatum ile 2009- 2018 arasında süren evliliğinden 7 yaşında Everly adında bir kızı var Dewan'ın. Ayrılıktan sonra Steve Kazee ile nişanlanan Jenna Dewan bu ilişkiden de bir erkek bebek dünyaya getirdi.