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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 07 Kasım 2020 - 11:14 | 

Oğlum 8 aylık oldu

Ünlü oyuncu mart ayında dünyaya gelen oğluyla parkta görüntülendi.

Backgrid USA, Instagram 

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Ünlü oyuncu ikinci kez annelik sevinci yaşadığından bu yana tam 8 ay geçti. Şimdi minik bebeği ilk adımlarını atmaya başladı.

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Geçtiğimiz mart ayında ikinci kez anne olan Jenna Dewan. Callum Michael Rebel adını verdiği oğluyla birlikte Los Angeles'ta bir parkta görüntülendi.

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Yeni yeni ayakta durmaya başlayan ve ilk ürkek adımlarını atan minik Callum ile oynayan Dewan, görüntülendiklerini fark edince önce bakışlarını objektiflere yöneltti.

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Sonra da oğlunu kucağına alıp parkın başka bir köşesine yöneldi. Jenna Dewan o sırada da küçük oğlunu öperek onun kulağına bir şeyler fısıldadı

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Channing Tatum ile 2009- 2018 arasında süren evliliğinden 7 yaşında Everly adında bir kızı var Dewan'ın. 

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 Ayrılıktan sonra Steve Kazee ile nişanlanan Jenna Dewan bu ilişkiden de bir erkek bebek dünyaya getirdi. 

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