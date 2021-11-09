Jeff Bezos'dan Leonardo DiCaprio'ya mesaj... Bezos sosyal medya göndermelerine böyle dahil oldu...
Serveti 270 milyar dolardan fazla olan Jeff Bezos, bu kez sevgilisi Lauren Sanchez'in Leonardo DiCaprio'ya hayranlık dolu bakışlarından sonra attığı imalı tweet ile gündemde. Bir gala daveti sırasında karşılaşan Jeff Bezos, sevgilisi Lauren Sanchez ve Leonardo DiCaprio ayak üstü sohbet etti. Bu sohbet sırasında Lauren Sanchez'in Leonardo DiCaprio'ya bakışları twitter'da bir videoyla viral olmuştu. Video'nun altına Jeff Bezos'un yaptığı espirili gönderme ise yeni bir gündem yarattı. İşte Jeff Bezos'un Leonardo DiCaprio'ya yolladığı o mesaj...
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Los Angeles’ta düzenlenen bir gala etkinliğinde karşılaşan Jeff Bezos ile sevgilisi Lauren Sanchez ve Leonardo DiCaprio ayaküstü sohbet etti.
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Bu sohbet sırasında Jeff Bezos'un sevgilisi Lauren Sanchez'in Leonardo DiCaprio'ya bakışları sosyal medyada viral olmuştu. Hatta bazı kullanıcıların, “Bay Leo, sizin kız arkadaşınızı çalan adam” yorumlarına ünlü milyarder Jeff Bezos da espirili bir şekilde dahil olarak, yayınlanan videoya karşılık şaşırtan bir fotoğraf paylaşımı yaptı.
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Fotoğrafta, "“Tehlike! Dik kayalık, ölümcül düşme riski” yazılı bir tabela dikkat çekerken, yıldız oyuncuyu mention'layarak "Leo, buraya gelsene, sana bir şey göstereceğim…" mesajını yazması gündemin büyümesine neden oldu.
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Henüz Leonardo DiCaprio herhangi bir yorumda bulunmazken, bundan sonra neler yaşanacağı ise merak konusu oldu.