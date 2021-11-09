Jeff Bezos'dan Leonardo DiCaprio'ya mesaj... Bezos sosyal medya göndermelerine böyle dahil oldu...

Bu sohbet sırasında Jeff Bezos'un sevgilisi Lauren Sanchez'in Leonardo DiCaprio'ya bakışları sosyal medyada viral olmuştu. Hatta bazı kullanıcıların, “Bay Leo, sizin kız arkadaşınızı çalan adam” yorumlarına ünlü milyarder Jeff Bezos da espirili bir şekilde dahil olarak, yayınlanan videoya karşılık şaşırtan bir fotoğraf paylaşımı yaptı.