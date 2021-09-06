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Haber Giriş: 06 Eylül 2021 - 17:38 | 

Jean Paul Belmondo kimdir, kaç yaşındaydı? Jean Paul Belmondo hayatını kaybetti

Fransız aktör Jean-Paul Belmondo’nun hayatını kaybettiği açıklandı. Açıklamayı AFP'ye Belmondo'nun avukatı yaptı. Peki, Jean Paul Belmondo kimdir, kaç yaşındaydı? İşte ünlü aktör hakkında bilgiler

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Jean Paul Belmondo ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Fransız aktör Jean Paul Belmondo’nun hayatını kaybettiği açıklandı. Yeni Dalga sinemasının ünlü isimlerinden olan oyuncu 88 yaşındaydı. 2001 yılında Jean-Paul Belmondo, Fransa'nın Akdeniz'deki Korsika adasında felç geçirmiş, hastaneye kaldırılmıştı.

2JEAN PAUL BELMONDO KİMDİR

JEAN PAUL BELMONDO KİMDİR?

Jean-Paul Belmondo, İtalyan asıllı Fransız aktör, yapımcıdır. Belmondo 1933 doğumludur.

1960'larda ortaya çıkan Yeni Dalga sinema akımı ile birlikte adı duyulmaya başlanmıştır. Sanat filmleri ile başlayan kariyeri aksiyon komedi filmleri ile devam etmektedir. 1980'lerden beri Fransa'nın en çok kazanan aktörleri arasındadır.

2001 yılında Jean-Paul Belmondo, Fransa'nın Akdeniz'deki Korsika adasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü isim felç geçirmişti.

Ünlü ismin rol aldığı filmler arasında Profesyonel, Serseri Aşıklar, Çapkın Polis, Şahane Serseri de bulunuyor.

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