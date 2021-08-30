JASAT nedir? İşte JASAT'ın görevleri

JASAT'ın görevleri 1. Sorumluluk bölgesinde nitelikli asayiş suçları kapsamında yasadışı faaliyetleri olan kişi ve örgütleri tespit etmek, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkarmak,



2. Suçun faili olarak aranan kişilerin takip ve yakalanması için komşu il/ilçelerde görevli JASAT’lar ile bilgi alış verişinde bulunmak ve gerekli koordineyi sağlamak,



3. CMK 135’inci maddesi kapsamında bulunan faili meçhul olayların aydınlatılması ve faili firarda olan sanık ve sanıkların yakalanması için, C.Savcısının talimatını alarak olayı bizzat soruşturmak,



4. Soruşturduğu suça münhasır saha çalışması yapmak, istihbarat teknik ve taktiklerini kullanarak bilgi toplamak ve gerektiğinde haber toplama vasıtalarını kullanmak, elde edilen veri, bilgi, haber ve istihbaratın yetkisiz kişilerin eline geçmesini önlemek,



5. Sorumluluk bölgesinde meydana gelen nitelikli asayiş olaylarını günlük olarak takip etmek ve gerektiğinde karşılaştırmalı vaka analizi yapmak ve olaylar arası bağlantıları ortaya çıkarmak,