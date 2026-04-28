Japon sanatçı, tutkusu için Yeşilhisar ilçesine geldi! Mahalleli kadınlar ile yaptı: 'Sürekli istiyordum, nihayet bunu yaptım'

Tokyo’da yaşayan sanatçı Takeshi Imamuri, 10 yıl önce geldiği Türkiye’de, Türk müziğine ve kültürüne ilgi duymaya başladı. Sanal medyadan da Kayserili müzik öğretmeni Hülya Şen ile tanışan Japon sanatçı İmamuri, ülkesinden 12 bin 500 kilometre yol katedip geldiği Kayseri’de Kapadokya’nın doğu girişi olarak bilinen Yeşilhisar ilçesine özgü Soğanlı bez bebeklerini mahalleli kadınlar ile yaptı.

Imamuri ardından da bölgenin önemli turizm destinasyonlarından Avla Kanyonu, kiliseleri ve sıcak hava balonları ile ünlü Soğanlı Ören Yeri'nde müzik öğretmeni Şen ile bağlama ve kopuz çaldı. Şen ve İmamuri'nin şimdiki hedefinde ise iki ülke arasında turizm elçiliği görevi üstlenebilmek var.