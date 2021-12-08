Jandarma ve Sahil Güvenlik'e muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı yapılacak! İşte başvuru şartları

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Başvurular, 8-23 Aralık tarihlerinde internet üzerinden online olarak alınacak.



Başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığı ile tamamlanacak.



Seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sınav tarihi ve diğer duyurular "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden erişime açılacak.



