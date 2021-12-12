Jandarma ve Sahil Güvenlik'e muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı başvuruları başladı! İşte astsubay alımı başvuru şartları

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek edilmek üzere muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alınacağı açıklandı. Bu gelişmenin ardından söz konusu alımlar için detaylar merak konusu oldu. İşte, astsubay alımı başvuru şartları...