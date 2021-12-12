Jandarma ve Sahil Güvenlik'e muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı başvuruları başladı! İşte astsubay alımı başvuru şartları
Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sözleşmeli astsubay ihtiyacı kapsamında alımlar başlıyor. Söz konusu alımlarda bazı şartlar aranıyor. Peki, Jandarma ve Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru şartları neler?
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek edilmek üzere muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alınacağı açıklandı. Bu gelişmenin ardından söz konusu alımlar için detaylar merak konusu oldu. İşte, astsubay alımı başvuru şartları...
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
Başvurular, 8-23 Aralık tarihlerinde internet üzerinden online olarak alınacak.
Başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığı ile tamamlanacak.
Seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sınav tarihi ve diğer duyurular "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden erişime açılacak.
Başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığı ile tamamlanacak.
Seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sınav tarihi ve diğer duyurular "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden erişime açılacak.
BAŞVURU KILAVUZLARI
Söz konusu alımlar için adaylar belirlenen detaylara, "www.jandarma.gov.tr", "www.sg.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının "https://kamuilan.sbb.gov.tr" adreslerinde yer alan "2022 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu" ve "2022 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu"ndan erişim sağlayabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI
Adayların kılavuzda belirtilen programlardan mezun olması gerekiyor.
Lisans veya ön lisans mezunu adayların, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 27 yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanların ise 32 yaşını bitirmemiş olması da aranan şartlar arasında.
Başvuru şartlarının tamamına, yukarıda adresleri verilen kılavuzlardan ulaşılabilir.
Lisans veya ön lisans mezunu adayların, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 27 yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanların ise 32 yaşını bitirmemiş olması da aranan şartlar arasında.
Başvuru şartlarının tamamına, yukarıda adresleri verilen kılavuzlardan ulaşılabilir.