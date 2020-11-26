Jandarma subay alımı için ilan yayımlandı! Jandarma subay alımı başvuru ekranı!
Jandarma subay alımı için ilan yayımlayan MSB PERTEM, 10 Aralık Perşembe gününe kadar müracaatları almaya devam edecek. Peki, Jandarma subay alımı başvuru şartları neler olacak? İşte, Jandarma Genel Komutanlığı subay alımı başvuru şartları ve başvuru ekranı hakkında detaylı bilgiler
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1
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Jandarma subay alımı başvurusu için şartlar yayımlandı. Başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına (yer sınıflarına) muvazzaf subay adayı olarak istihdam edilmek üzere kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ile muvazzaf subaylığa ilişkin genel bilgiler yer alıyor. Peki, MSB PERTEM üzerinden Jandarma subay alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartlar nelerdir? İşte, o bilgiler
2
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Muvazzaf Subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadınveya erkeklerden istihdam edilen subaylardır.
Muvazzaf subay aday adaylarından, tüm seçim aşamalarını geçmelerini müteakip, başarısıralaması ve yapılacak tercihler esasına göre kontenjana girenler “Subay Temel Askerlik veSubaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi”ne tabi tutulacaktır. Eğitimi başarıylatamamlayanlar, “Teğmen” rütbesiyle istihdam edildikleri sınıfıyla ilgili kursa gönderileceklerdir. Sözkonusu kursu başarı ile bitirenler yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığında uygun kadrolara atanarakgöreve başlayacaklardır.
3
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Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO (1-3)’de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamındapersonel temin edilecektir. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın veerkek adaylardan;
(1) 01 Ocak 2020 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1993 vedaha sonraki doğumlular),
(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar(01 Ocak 1988 ve daha sonraki doğumlular),
(2) Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO (1-3)’degösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkatealınmayacaktır),
(3) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO (1-3)’de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış(belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar, başvuru ekranından “Eğitim Bilgileri” başlığınınaltında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’ butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek,daha sonra ‘Ekle’ düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben “EğitimBilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel. Yükle’ butonuna tıklayarak, öncedentaratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyenadayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
(4) Tablo (1-3)’deki sınıflara müracaat edecek adaylardan; 2019 veya 2020 yılları KamuPersoneli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 Lisans Puanı en az 60 olanlar, (her iki yılda da sınavakatılmış olanların en yüksek puanı esas alınacak, 2018 yılı ve öncesi KPSS puanı kabuledilmeyecektir)