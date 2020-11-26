Jandarma subay alımı için ilan yayımlandı! Jandarma subay alımı başvuru ekranı!

Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO (1-3)’de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamındapersonel temin edilecektir. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın veerkek adaylardan;



(1) 01 Ocak 2020 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;



(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1993 vedaha sonraki doğumlular),



(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar(01 Ocak 1988 ve daha sonraki doğumlular),



(2) Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO (1-3)’degösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkatealınmayacaktır),



(3) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO (1-3)’de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış(belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar, başvuru ekranından “Eğitim Bilgileri” başlığınınaltında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’ butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek,daha sonra ‘Ekle’ düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben “EğitimBilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel. Yükle’ butonuna tıklayarak, öncedentaratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyenadayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)



(4) Tablo (1-3)’deki sınıflara müracaat edecek adaylardan; 2019 veya 2020 yılları KamuPersoneli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 Lisans Puanı en az 60 olanlar, (her iki yılda da sınavakatılmış olanların en yüksek puanı esas alınacak, 2018 yılı ve öncesi KPSS puanı kabuledilmeyecektir)