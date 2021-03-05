Jandarma subay alımı 2021 için son günler! 550 Jandarma subayı alınacak
Jandarma subay alımı başvuru süreci tamamlanıyor. Toplam 550 yeni personeli istihdam etmeye hazırlanan Jandarma Genel Komutanlığı, bu alımla ilgili detayları paylaştı. Lisans mezunları için 1994 ve sonrası, Yüksek Lisans mezunları için 32 yaşını bitirmemiş olma şartı aranan Jandarma subay alımı için müracaatlar birkaç adımda tamamlanabiliyor. İşte, Jandarma Genel Komutanlığı subay alımı başvuru süreci hakkında merak edilen bazı bilgiler
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Jandarma başvuru süreci devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda 550 muvazzaf ve sözleşmeli subay alınacak. Alımlar 17 Şubat-7 Mart'ta yapılacak. İşte, başvuru şartları...
Muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı 17 Şubat-7 Mart'ta yapılacak. Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla gerçekleştirilecek. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.
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Adaylar aşağıdaki linkte yer alan başvuru kılavuzunu dikkate alacak
Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresiJandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devletkapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılanbaşvurular dikkate alınmayacaktır.
b. Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapmasıgerekmektedir.
c. Başvurular; 17 Şubat 2021 günü başlayıp, 07 Mart 2021 günü saat 23.59’da sonaerecektir.
ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’nee-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internetbankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.