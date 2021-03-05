Jandarma subay alımı 2021 için son günler! 550 Jandarma subayı alınacak

Jandarma başvuru süreci devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda 550 muvazzaf ve sözleşmeli subay alınacak. Alımlar 17 Şubat-7 Mart'ta yapılacak. İşte, başvuru şartları...



Muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı 17 Şubat-7 Mart'ta yapılacak. Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla gerçekleştirilecek. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.