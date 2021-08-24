Gündem Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 - 08:35 | 24 Ağustos 2021 - 08:35

Jandarma Genel Komutanlığındaki atama kararları belli oldu - 2021 Jandarma terfi listesi açıklandı

Jandarma Genel Komutanlığına mensup bazı general ve albayların emekliliğe sevki, bir üst rütbeye terfileri ve yeni göreve atanmalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. 2021 Jandarma terfi listesi de paylaşıldı. İşte tümgeneralliğe ve tuğgeneralliğe yükseltilen isimler...