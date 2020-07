Jandarma Genel Komutanlığına 1300 erkek öğrenci alınacak.. İşte başvuru yapılacak adres

TEMİNİ YAPILACAK ÖĞRENCİ KAYNAKLARI VE ŞARTLARI: a. Lise veya dengi okul mezunları veya kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olanlar müracaat edebilecektir.



b. Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvuru için; ÖSYM tarafından yapılan 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) aldıkları puan esas alınarak;



(1) Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanına göre, sıralamada en az 500.000’inci sıradayer alan adayın puanını almak,



(2) Şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarının ise yukarıda belirtilen puanın en az%80’ini almış olması gereklidir.



(3) Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna temin edilecek (1.000) erkekkontenjanın %5’i (50 öğrenci) Şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarına tahsis edilecektir.



(4) YKS sınav sonucu olmayan veya belirlenen taban puanın altında not alan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.



(5) Başvuru yapan adaylar TYT’den aldığı puana göre en yüksek puandan düşüğedoğru sıralanacak ve kontenjan miktarının on katına kadar adayahttps://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden “Seçme Sınavlarına



Çağrılma ” duyurusu yapılacaktır.



3. YASAL DAYANAK :



a. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksekokulları



Temin Yönetmeliği.



b. TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği.



c. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği.



ç. Jandarma Genel Komutanlığının 2019-2023 Personel Temin ve Yetiştirme Planı.



d. 22 Mayıs 2020 tarihli ve “Taban Puan ve Puan Türlerinin Belirlenmesi” konuluBakanlık Oluru.



e. 30 Haziran 2020 tarihli ve “Adayların Seçme Sınavlarına Çağrılması” konulu BakanOlur’u.