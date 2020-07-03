Jandarma Genel Komutanlığına 1300 erkek öğrenci alınacak.. İşte başvuru yapılacak adres
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna (JAMYO) 1000, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine (JSFG) 300 erkek öğrenci alınacak. Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacını karşılamak amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine öğrenci alımı için başvurular başladı.
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Başvurular bugünden itibaren 3 Ağustos saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.
Başvurular sadece, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.
Adayların, lise veya dengi okullardan, kayıt tarihine kadar mezun olacak durumda veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olmaları gerekiyor.
Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının 1'i itibarıyla 21 yaşını bitirmemiş olmaları isteniyor.
Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazananların listesi ile sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresinden ilan edilecek.
Detaylara, "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" adreslerinde yer alan "2020 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) Öğrenci Başvuru Kılavuzu" ve "2020 yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi (JSGF) Öğrenci Başvuru Kılavuzu"ndan ulaşılabilir.
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TEMİNİ YAPILACAK ÖĞRENCİ KAYNAKLARI VE ŞARTLARI:
a. Lise veya dengi okul mezunları veya kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olanlar müracaat edebilecektir.
b. Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvuru için; ÖSYM tarafından yapılan 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) aldıkları puan esas alınarak;
(1) Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanına göre, sıralamada en az 500.000’inci sıradayer alan adayın puanını almak,
(2) Şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarının ise yukarıda belirtilen puanın en az%80’ini almış olması gereklidir.
(3) Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna temin edilecek (1.000) erkekkontenjanın %5’i (50 öğrenci) Şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarına tahsis edilecektir.
(4) YKS sınav sonucu olmayan veya belirlenen taban puanın altında not alan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
(5) Başvuru yapan adaylar TYT’den aldığı puana göre en yüksek puandan düşüğedoğru sıralanacak ve kontenjan miktarının on katına kadar adayahttps://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden “Seçme Sınavlarına
Çağrılma ” duyurusu yapılacaktır.
3. YASAL DAYANAK :
a. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksekokulları
Temin Yönetmeliği.
b. TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği.
c. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği.
ç. Jandarma Genel Komutanlığının 2019-2023 Personel Temin ve Yetiştirme Planı.
d. 22 Mayıs 2020 tarihli ve “Taban Puan ve Puan Türlerinin Belirlenmesi” konuluBakanlık Oluru.
e. 30 Haziran 2020 tarihli ve “Adayların Seçme Sınavlarına Çağrılması” konulu BakanOlur’u.
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ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya kayıt tarihine kadar mezun olacak durumda olmak,
c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunubelirten Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu başvuruların yapıldığı Personel Temin Sistemi’ne (PTS) yüklemek,
ç. Evli, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak,
d. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1999 ve sonrası doğumlu olmak) (Mahkemekararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)
e. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
f. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
g. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin, öğrenci adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelerden “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak,
ğ. Milli Savunma Üniversitesinin 2020 yılı öğrenci temini kapsamında, TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre alınmış olan ‘Askeri Öğrenci Olur’ raporları, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvuruda da geçerli sayılacaktır.