Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) SBÜ’ye 47 personel alımı yapacak - Personel alımı başvuru şartları neler?

SBÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



b. Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya kayıt tarihine kadar mezun olacak durumda olmak,



c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi bir yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1999 tarihi ve daha sonra doğanlar) Her ne sebeple olursa olsun, yaş düzeltmesi yaptırmış olanların yaşlarının hesabı düzeltmeden önceki doğum tarihine göre yapılır. ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,



d. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,



e. www.jandarma.gov.tr , www.jsga.edu.tr ve www.sbu.edu.tr internet adreslerinde yayımlanan “İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) Öğrenim Görecek Öğrenci Temin Esasları Duyurusu”nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.