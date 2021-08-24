Jandarma bekçi alımı ne zaman? İşte 2021 bekçi alımında son durum

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



En az lise veya dengi okul mezunu olmak,



En az 167 cm boyunda olmak,



Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.



31 yaşından gün almamış olmak



Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,



Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,



Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.



