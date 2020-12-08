James Rodriguez'den Elif Yılmaz'a yakın takip!
Sosyal medyadan bir türlü vazgeçemeyen ünlü isimler kendilerine gelen kötü eleştirilere de övgülere de kayıtsız kalamıyor...
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz, Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez’in dikkatini çekti. Futbolcunun Yılmaz’a Instagram’dan mesajlar attığı ortaya çıktı.
Yılmaz’ı daha önce Madrid’e de davet eden futbolcu, attığı mesajlarla da ünlü modele olan hayranlığını sürdürüyor.
Yılmaz ise bu aşk iddialarıyla ilgili ise sessizliğini koruyor. 2017’de Daniela Ospina ile yollarını ayıran James Rodriguez’in eski eşinden bir kız çocuğu, geçen yıl da taşıyıcı anneden sahip olduğu bir oğlu bulunuyor.
Son olarak Arıkan’ın takma saç sorusuna verdiği cevap ise dikkat çekti. Arıkan, takipçisinin ‘Ya saçınız gerçekten takma mı?’ sorusuna karşılık olarak ‘Sensin takma. Kıskanılıyorum’ notunu yazdı.
Enis Arıkan’ın esprili cevabı hayranlarını güldürdü.
Mustafa Aksakallı, fit vücuduyla sosyal medyada şov yaptı. Ancak bu kare, sevgilisi Ezgi Mola’yı kızdırdı: “Mustafa bey, inanılmaz! Vallahi ecelinize susadınız siz bu fotoyu tekrar koyarak...”
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