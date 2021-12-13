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James Bond kızı Naomie Harris'ten tüyler ürperten itiraf: Herkesin içinde eliyle taciz eti, kimse sesini çıkarmadı
Hollywood'da birbiri ardına gelen taciz itiraflarına bir yenisi daha eklendi.
ÇOK ÜNLÜ BİR OYUNCU
Rol aldığı Skyfall, Spectre ve No Time To Die adlı James Bond filmleriyle tanınan Naomie Harris, geçmişte bir filmin seçmeleri sırasında çok ünlü bir oyuncunun elle tacizine uğradığını söyledi.
'GÖRDÜLER AMA BİR TEPKİ VERMEDİLER'
Harris, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada şaşırtıcı olan şey oyuncu yönetmeninin ve yönetmenin de sette olmasıydı. Ama hiç kimse bir şey söylemedi. Çünkü beni taciz eden kişi çok çok ünlü biriydi."
İSİM VERMEDİ
Harris, ne kendisini taciz eden ünlü aktörün adını ne de olayın hangi filmde yaşandığını söyledi.
'BİR KADINI VURABİLECEĞİNİZ TEK YER(
Bu konuda bir başka görüş de yine bir ünlü oyuncudan Claire Foy'dan geldi. Foy, Sunday Times'a bu konudaki görüşlerini ifade etti. "Bir kadını vurabileceğiniz tek şey cinsellik" diyen Foy "Hayatın her alanında bu oluyor" diyerek sözlerini sürdürdü.
'ERKEKLERİN SALDIRGANLIĞINI ÖNLEMEK YERİNE...'
Oyuncu, erkeklerin bu saldırgan tavırlarına son vermeye çalışmak yerine kadınlara ne giyeceklerinin ve tehlike halinde hangi el işaretini yapmaları gerektiğinin öğretildiğini vurgulayan Foy, bunun kadınlara "Bu sorunu kendiniz çözün" demekle aynı anlama geldiğini vurguladı.