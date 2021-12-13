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FOTOĞRAFLAR: SPLASH NEWS
Haber Giriş: 13 Aralık 2021 - 15:52 | 

James Bond kızı Naomie Harris'ten tüyler ürperten itiraf: Herkesin içinde eliyle taciz eti, kimse sesini çıkarmadı

Hollywood'da birbiri ardına gelen taciz itiraflarına bir yenisi daha eklendi.

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1ÇOK ÜNLÜ BİR OYUNCU

ÇOK ÜNLÜ BİR OYUNCU

Rol aldığı Skyfall, Spectre ve No Time To Die adlı James Bond filmleriyle tanınan Naomie Harris, geçmişte bir filmin seçmeleri sırasında çok ünlü bir oyuncunun elle tacizine uğradığını söyledi.
2ÇOK ÜNLÜ BİR ERKEK OYUNCU

ÇOK ÜNLÜ BİR ERKEK OYUNCU

Mail On Sunday gazetesine konuşan Naomie Harris, o gün yaşananları "Çok ünlü bir erkek oyuncu elini, eteğime koyup beni taciz etti" diye anlattı.
3GÖRDÜLER AMA BİR TEPKİ VERMEDİLER

'GÖRDÜLER AMA BİR TEPKİ VERMEDİLER'

Harris, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada şaşırtıcı olan şey oyuncu yönetmeninin ve yönetmenin de sette olmasıydı. Ama hiç kimse bir şey söylemedi. Çünkü beni taciz eden kişi çok çok ünlü biriydi."
4METOO HAREKETİYLE HİÇBİR ŞEY GİZLİ KALMIYOR

'METOO HAREKETİYLE HİÇBİR ŞEY GİZLİ KALMIYOR'

45 yaşındaki Naomie Harris, başına gelen tek taciz olayının bu olduğunu belirterek sektörde yaşanan ve #metoo hareketiyle gün yüzüne çıkan yaygın taciz olaylarına bakarak "Bu yüzden kendimi şanslı hissettim" dedi.
5İSİM VERMEDİ

İSİM VERMEDİ

Harris, ne kendisini taciz eden ünlü aktörün adını ne de olayın hangi filmde yaşandığını söyledi.
6BU KEZ TACİZCİNİN İŞİNE SON VERİLDİ

BU KEZ TACİZCİNİN İŞİNE SON VERİLDİ

Fakat #metoo hareketinden sonra işlerin değiştiğini anlattı. Bu hareketin ortaya çıkmasından sonra başka bir film setinde yine benzer bir taciz olayı yaşandığını ama bu kez tacizcinin işine hemen son verildiğini de anlattı.
7BİR KADINI VURABİLECEĞİNİZ TEK YER(

'BİR KADINI VURABİLECEĞİNİZ TEK YER(

Bu konuda bir başka görüş de yine bir ünlü oyuncudan Claire Foy'dan geldi. Foy, Sunday Times'a bu konudaki görüşlerini ifade etti. "Bir kadını vurabileceğiniz tek şey cinsellik" diyen Foy "Hayatın her alanında bu oluyor" diyerek sözlerini sürdürdü.
8ERKEKLERİN SALDIRGANLIĞINI ÖNLEMEK YERİNE...

'ERKEKLERİN SALDIRGANLIĞINI ÖNLEMEK YERİNE...'

Oyuncu, erkeklerin bu saldırgan tavırlarına son vermeye çalışmak yerine kadınlara ne giyeceklerinin ve tehlike halinde hangi el işaretini yapmaları gerektiğinin öğretildiğini vurgulayan Foy, bunun kadınlara "Bu sorunu kendiniz çözün" demekle aynı anlama geldiğini vurguladı.
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