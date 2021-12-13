James Bond kızı Naomie Harris'ten tüyler ürperten itiraf: Herkesin içinde eliyle taciz eti, kimse sesini çıkarmadı

'GÖRDÜLER AMA BİR TEPKİ VERMEDİLER'

Harris, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada şaşırtıcı olan şey oyuncu yönetmeninin ve yönetmenin de sette olmasıydı. Ama hiç kimse bir şey söylemedi. Çünkü beni taciz eden kişi çok çok ünlü biriydi."