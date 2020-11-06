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Haber Giriş: 06 Kasım 2020 - 15:26 | 

Milyonların gözü önünde hayata veda etmişti: Annem gözlerini, dudaklarını ve gülüşünü bana verdi

Bundan tam 11 yıl önce kelimenin tam anlamıyla "milyonların gözü önünde" hayata veda etmişti. Geride bırakacağı iki çocuğunun geleceği için yakalandığını hastalıkla mücadelesini kameralar önünde yaşamıştı.

Instagram, Backgrid UK, Mega News Agency, Splash News

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127 YAŞINDAYKEN HAYATA VEDA ETTİ
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27 YAŞINDAYKEN HAYATA VEDA ETTİ

2009 yılında henüz 27 yaşındayken hayata veda etti. TV ekranlarına gelen yarışmaların en olaylı, en dikkat çeken katılımcılarından biri olarak tanınmıştı.

2ANNESİNİ KAYBETTİĞİNDE 5 YAŞINDAYDI
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ANNESİNİ KAYBETTİĞİNDE 5 YAŞINDAYDI

Bugün ölümünün üzerinden tam 11 yıl geçti. Şimdi o dönemde sadece 5 yaşında olan oğlu gösteri dünyasında onun bıraktığı boşluğu dolduruyor. Genç adam annesine olan kopya gibi benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

3MÜCADELESİNİ GÖZLER ÖNÜNDE YAŞADI
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MÜCADELESİNİ GÖZLER ÖNÜNDE YAŞADI

Bir dönem TV ekranlarının en çok öne çıkan yıldızlarından biriydi Jade Goody. Genç yaşında rahim kanserine yakalandı. Mücadelesini de kameralar karşısında yaşadı.Bir yandan hemcinsleri arasında bu hastalıkla ilgili farkındalık yaratmaya çalışırken diğer yandan da çok küçük olan iki çocuğunun geleceği için yatırım yapmayı planlıyordu Goody bu şekilde.

42009 YILINDA HAYATA VEDA ETTİ
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2009 YILINDA HAYATA VEDA ETTİ

2009 yılında hayata veda ettiğinde eski evliliğinden dünyaya gelen büyük oğlu Bobby henüz 5 küçük oğlu Freddie de 4 yaşındaydı.

5BUGÜN 17 YAŞINDA BİR GENÇ
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BUGÜN 17 YAŞINDA BİR GENÇ

 Jade Goody'nin büyük oğlu Bobby bugün 17 yaşında bir genç. Moda dünyasında kariyer yapmaya başlayan Bobby Brazier, annesine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

6ANNESİNE KOPYASI GİBİ BENZİLER
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ANNESİNE KOPYASI GİBİ BENZİLER

Brazier bu benzerliğin kendisi de farkında. Daily Mail gazetesine konuşan Bobby Brazier kendisine her zaman annesine ne kadar benzediğinin söylendiğini belirtti.

7ANNEM DUDAKLARINI, GÖZLERİNİ VE GÜLÜŞÜNÜ BANA VERDİ
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ANNEM DUDAKLARINI, GÖZLERİNİ VE GÜLÜŞÜNÜ BANA VERDİ

Bobby Brazier "Anneme benziyorum. Herkes bana anneme benzediğimi söyledi her zaman. Onun dudaklarına, gözlerine ve gülüşüne sahibim" diye konuştu.

8BİR KAFEDE KEŞFEDİLDİ
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BİR KAFEDE KEŞFEDİLDİ

Bir kafede otururken bir moda ajanı tarafından keşfedilen Bobby Brazier, ünlü bir giyim firmasının defilesinde podyuma çıktı. Böylece modellik kariyerine başlamış oldu.  Daha sonra da bazı dergiler için kapak pozu verdi.

9KENDİ YOLUNU ÇİZMEK İSTEDİ
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KENDİ YOLUNU ÇİZMEK İSTEDİ

Keşfedildikten kısa süre sonra birçok ajans ile modellik anlaşması imzalayan Bobby Brazier, koronavirüs pandemisi nedeniyle daha kariyerinin başında duraklama dönemine girdi ve bu çalışmaları henüz gerçekleştiremedi. Bobby'nin babası Jeff ile katıldığı Big Brother yarışmasında tanışan Jade Goody, TV dünyasında bu şekilde adını duyurmuştu. İlk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Bobby ise kendi kariyer yolunu farklı bir alanda çizmek amacında.

10BIG BROTHER İLE ADINI DUYURDU
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BIG BROTHER İLE ADINI DUYURDU

Bobby'nin annesi Jade Goody eski bir diş hastalıkları hemşiresiydi. Fakat katıldığı Big Brother adlı yarışmada adını duyurunca TV dünyasında kariyer yapmaya başladı. 2008 yılında Big Brother'ın Hindistan versiyonu olan Big Boss yarışmasına katıldı. Fakat İngiltere'den ayrılmadan önce yaptırdığı testlerin sonucu kötü çıkınca hemen ülkesine döndü.

11İKİNCİ EVLİLİĞİNİ YAPTI
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İKİNCİ EVLİLİĞİNİ YAPTI

Tedavisi sürerken ikinci eşi Jack Tweed ile evlendi. Fakat Goody, hastalığa yakalandığını öğrendikten bir yıl sonra hayata veda etti.

12BÜYÜK BİR KALABALIK SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI
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BÜYÜK BİR KALABALIK SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Goody'nin cenaze töreni çok kalabalık bir katılımla yapıldı. Genç yaşta hayata veda eden Jade Goody, uzun süre konuşulan bir şekilde son yolculuğuna uğurlandı.  

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