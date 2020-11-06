Milyonların gözü önünde hayata veda etmişti: Annem gözlerini, dudaklarını ve gülüşünü bana verdi
Bundan tam 11 yıl önce kelimenin tam anlamıyla "milyonların gözü önünde" hayata veda etmişti. Geride bırakacağı iki çocuğunun geleceği için yakalandığını hastalıkla mücadelesini kameralar önünde yaşamıştı.
Instagram, Backgrid UK, Mega News Agency, Splash News
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27 YAŞINDAYKEN HAYATA VEDA ETTİ
2009 yılında henüz 27 yaşındayken hayata veda etti. TV ekranlarına gelen yarışmaların en olaylı, en dikkat çeken katılımcılarından biri olarak tanınmıştı.
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ANNESİNİ KAYBETTİĞİNDE 5 YAŞINDAYDI
Bugün ölümünün üzerinden tam 11 yıl geçti. Şimdi o dönemde sadece 5 yaşında olan oğlu gösteri dünyasında onun bıraktığı boşluğu dolduruyor. Genç adam annesine olan kopya gibi benzerliğiyle de dikkat çekiyor.
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MÜCADELESİNİ GÖZLER ÖNÜNDE YAŞADI
Bir dönem TV ekranlarının en çok öne çıkan yıldızlarından biriydi Jade Goody. Genç yaşında rahim kanserine yakalandı. Mücadelesini de kameralar karşısında yaşadı.Bir yandan hemcinsleri arasında bu hastalıkla ilgili farkındalık yaratmaya çalışırken diğer yandan da çok küçük olan iki çocuğunun geleceği için yatırım yapmayı planlıyordu Goody bu şekilde.
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2009 YILINDA HAYATA VEDA ETTİ
2009 yılında hayata veda ettiğinde eski evliliğinden dünyaya gelen büyük oğlu Bobby henüz 5 küçük oğlu Freddie de 4 yaşındaydı.
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BUGÜN 17 YAŞINDA BİR GENÇ
Jade Goody'nin büyük oğlu Bobby bugün 17 yaşında bir genç. Moda dünyasında kariyer yapmaya başlayan Bobby Brazier, annesine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.
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ANNESİNE KOPYASI GİBİ BENZİLER
Brazier bu benzerliğin kendisi de farkında. Daily Mail gazetesine konuşan Bobby Brazier kendisine her zaman annesine ne kadar benzediğinin söylendiğini belirtti.
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ANNEM DUDAKLARINI, GÖZLERİNİ VE GÜLÜŞÜNÜ BANA VERDİ
Bobby Brazier "Anneme benziyorum. Herkes bana anneme benzediğimi söyledi her zaman. Onun dudaklarına, gözlerine ve gülüşüne sahibim" diye konuştu.
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BİR KAFEDE KEŞFEDİLDİ
Bir kafede otururken bir moda ajanı tarafından keşfedilen Bobby Brazier, ünlü bir giyim firmasının defilesinde podyuma çıktı. Böylece modellik kariyerine başlamış oldu. Daha sonra da bazı dergiler için kapak pozu verdi.
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KENDİ YOLUNU ÇİZMEK İSTEDİ
Keşfedildikten kısa süre sonra birçok ajans ile modellik anlaşması imzalayan Bobby Brazier, koronavirüs pandemisi nedeniyle daha kariyerinin başında duraklama dönemine girdi ve bu çalışmaları henüz gerçekleştiremedi. Bobby'nin babası Jeff ile katıldığı Big Brother yarışmasında tanışan Jade Goody, TV dünyasında bu şekilde adını duyurmuştu. İlk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Bobby ise kendi kariyer yolunu farklı bir alanda çizmek amacında.
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BIG BROTHER İLE ADINI DUYURDU
Bobby'nin annesi Jade Goody eski bir diş hastalıkları hemşiresiydi. Fakat katıldığı Big Brother adlı yarışmada adını duyurunca TV dünyasında kariyer yapmaya başladı. 2008 yılında Big Brother'ın Hindistan versiyonu olan Big Boss yarışmasına katıldı. Fakat İngiltere'den ayrılmadan önce yaptırdığı testlerin sonucu kötü çıkınca hemen ülkesine döndü.
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İKİNCİ EVLİLİĞİNİ YAPTI
Tedavisi sürerken ikinci eşi Jack Tweed ile evlendi. Fakat Goody, hastalığa yakalandığını öğrendikten bir yıl sonra hayata veda etti.
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BÜYÜK BİR KALABALIK SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI
Goody'nin cenaze töreni çok kalabalık bir katılımla yapıldı. Genç yaşta hayata veda eden Jade Goody, uzun süre konuşulan bir şekilde son yolculuğuna uğurlandı.