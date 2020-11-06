Milyonların gözü önünde hayata veda etmişti: Annem gözlerini, dudaklarını ve gülüşünü bana verdi

MÜCADELESİNİ GÖZLER ÖNÜNDE YAŞADI Bir dönem TV ekranlarının en çok öne çıkan yıldızlarından biriydi Jade Goody. Genç yaşında rahim kanserine yakalandı. Mücadelesini de kameralar karşısında yaşadı.Bir yandan hemcinsleri arasında bu hastalıkla ilgili farkındalık yaratmaya çalışırken diğer yandan da çok küçük olan iki çocuğunun geleceği için yatırım yapmayı planlıyordu Goody bu şekilde.