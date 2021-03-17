Jabra Elite 85t incelemesi

Kulaklıkların pek çoğu günümüzde kablo karmaşasından kurtulmuş durumda ve kolay kullanımı, aktif gürültü engelleme teknolojisiyle kullanıcıların ilgisi çekiyorlar. Bu kapsamda dünyanın önde gelen kulaklık üreticilerinden biri olan Jabra'nın yeni ürünlerinden Jabra Elite 85t'yi yakından inceliyoruz.
Dünyanın önde gelen kulaklık üreticilerinden Jabra, yeni serisi Jabra Elite 85t ile kullanıcıların karşısında. Ufak boyutlarıyla öne çıkan ürün, şarj kutusuyla birlikte bakın hangi özelliklere sahip?
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Jabra Elite 85t ile birlikte gelen şarj kutusu, diğer kablosuz kulaklıkların birçoğunda olduğu gibi hem taşıma kasası hem de şarj kasası olarak işlev görüyor.
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45.1 gram ağırlığında olan şarj kutusunun içindeki kulaklıkların her biri de 7 gram ağırlıkta. Yani hayli hafif denebilir. Peki bu kadar hafif olan bu kulaklıkların yolda yürürken kulaktan düşme ihtimali yüksek mi? Jabra Elite 85t kulağa gayet sıkı bir şekilde oturuyor ve yürüş ya da koşu sırasında düşme ihtimali hayli düşük.
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Kulağınıza oturmadığını düşünüyorsanız da bir çözüm var. Ürün; küçük, orta ve büyük olmak üzere üç farklı kulaklık başlıklarıyla geliyor ve kulağınıza uygun olanı seçip kullanabiliyorsunuz.
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IPX4 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip olan ürün, spor yaparken terlediğinizde, ürüne hafif derecede su sıçraması söz konusu olduğunda ya da hafif yağmurlu havalarda kullanılabiliyor.
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Bluetooth 5.1 bağlantı teknolojisini kullanan ve bu sayede saniyeler içinde mobil cihazlarla bağlantı kurabilen Jabra Elite 85t, Android ya da iOS işletim sistemli ürünlerle uyumlu bir yapıda. Diğer yandan Jabra’nın Sound+ uygulamasını da indirmeyi ihmal etmemek gerekiyor. Bu sayede kulaklığa özel ince ayarları bu uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz.
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8 cihaza kadar eşleştirilebilen ürün ile gelen aramaları yanıtlayabilir ya da sesli asistanlara komutlar verebilirsiniz. Siri ve Google Asistan desteği de sunan cihaz, üzerindeki düğmelere farklı görevler de atayabilme imkanı sunuyor.
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SBC ve AAC ses kodeklerine destek veren ürün, temiz tizler sunabilmesinin yanı sıra vokal detaylarını net bir şekilde verebiliyor. Altılı mikrofon sistemi ile birlikte rüzgârı ve çevredeki pek çok işitsel detayı engelleyebilen ürün, gürültü problemini azaltıyor. Jabra’nın aktif gürültü engelleme teknolojisini başarılı bulduğumuzu söyleyebiliriz.
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Diğer yandan ürün, şeffaf mod yani Hearththrough modu da sunuyor. Bu da etrafınızda olan bitenlerin farkında olarak dinleme yapmanızı sağlıyor. Özellikle yolda yürürken, trafiğe yakın noktalarda bu modda kalmakta fayda var.
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Kulaklıkların her biri 7 saat batarya ömrüne sahip. Şarj kasasıyla birlikte ise Jabra Elite 85t, 30 saat batarya ömrü sunuyor. Ancak aktif gürültü engelleme teknolojisinin bataryaya daha çok yük bindirdiğini ve batarya ömrünün normal kullanıma göre daha hızlı azalacağını da belirtelim. Kablolu şarj ile 3 saatte, kablosuz olarak da 3.5 saatte şarj olabilen ürün, Qi sertifikalı bir kablosuz şarj pedleriyle uyumlu.