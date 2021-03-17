Jabra Elite 85t incelemesi

Kulaklıkların her biri 7 saat batarya ömrüne sahip. Şarj kasasıyla birlikte ise Jabra Elite 85t, 30 saat batarya ömrü sunuyor. Ancak aktif gürültü engelleme teknolojisinin bataryaya daha çok yük bindirdiğini ve batarya ömrünün normal kullanıma göre daha hızlı azalacağını da belirtelim. Kablolu şarj ile 3 saatte, kablosuz olarak da 3.5 saatte şarj olabilen ürün, Qi sertifikalı bir kablosuz şarj pedleriyle uyumlu.