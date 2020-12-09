Ünlüler bu evi satın almak için kampanya başlattı

Gösteri dünyasının ünlüleri, İngiltere'de bulunan bu evi satın almak için bir kampanya başlattı.
Mega News Agency
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Birçok sinema filmine de esin kaynağı olan Yüzüklerin Efendisi, Hobbit gibi romanları kaleme alan yazar John Ronald Reuel Tolkien'ın İngiltere, Oxford'da bulunan evi satışa çıkıyor.
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Bazıları, izlenme rekorları kıran Yüzüklerin Efendisi serisinde rol alanlar da dahil sanat dünyası bu evi almak için hem meslektaşlarını hem de hayranlarını maddi yardıma çağırdı.
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Tolkien'den uyarlanan Yüzüklerin Efendisi'nde rol alan Sir Ian McKellen ve Martin Freeman bu kampanyanın öncüleri. McKellen, hayranlarına da bu evin satın alınmasına katkıda bulunmaları için çağrıda bulundu. Evi satın almak için 6 milyon dolar toplanması gerekiyor.
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Northmoor Projesi olarak adlandırılan bu yardım kampanyasına destek verenler arasında Tolkien'in eserlerinden uyarlanan filmlerin müziklerini de yapan Annie Lennox da yer alıyor.
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Tolkien ve ailesinin 1930 ile 1947 arasında yaşadığı bu evi satın almak için düzenlenen kampanyayı başlatan kişi ise yazar Julia Golding oldu.
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Golding "Bu üç odalı mülk için 6 milyon dolar toplamanın büyük bir meydan okuma olduğunu" söyledi.
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Sir Ian McKellen ise hayranlarına "Siz olmadan bu işi başaramayız" diye seslendi.
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Bu altı yatak odalı ev 1924 yılında inşa edildi. O tarihten sonra da geniş bir renovasyondan geçirildi.
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Tolkien'in bir dönem yaşadığı bu evin, gelecek nesillere bu değerli mirası taşıyacak bir müze olarak düzenlenmesi planlanıyor.