Ünlüler bu evi satın almak için kampanya başlattı

Tolkien'den uyarlanan Yüzüklerin Efendisi'nde rol alan Sir Ian McKellen ve Martin Freeman bu kampanyanın öncüleri. McKellen, hayranlarına da bu evin satın alınmasına katkıda bulunmaları için çağrıda bulundu. Evi satın almak için 6 milyon dolar toplanması gerekiyor.