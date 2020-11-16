İzzet Yıldızhan'ın İzmir'deki ofisine yıkım kararı çıktı

Deprem sonrası kendisi ve ailesinin sağlık durumu hakkında konuşan İzzet Yıldızhan, "İşlerimden dolayı otelimdeydim. Deprem sırasında insanın aklına tek gelen şey çocukları oluyor. O panik ve korkuyla çıkıp, onların yanına nasıl gittiğimi bir Allah bilir. Çocuklarım hala kendine gelemedi, herkes ağlıyor" demişti.