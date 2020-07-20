İzzet Yıldızhan kızları ile Bebek'te
Bazı televizyon yıldızlarının çocukları da kendileri gibi popüler bazılarının çocukları ise daha önce hiç kameralara yansımadı. İşte ünlü isimlerin çocukları...
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ÜNLÜLER VE ÇOCUKLARI
Bazı televizyon yıldızlarının çocukları da kendileri gibi popüler bazılarının çocukları ise daha önce hiç kameralara yansımadı. İşte ünlü isimlerin çocukları...
2009 yılında Halit Ergenç ile nikah masasına oturan Bergüzar Korel, geçtiğimiz aylarda Han adını verdikleri ikinci çocuğunu dünyaya getirmişti.
Kahve molasını Han bebeğin ağlaması ile bozan Bergüzar Korel, sık sık ayağa kalkarak oğlunu gezdirdi. İlk kez kameralar ile tanışan bebeğin, babası Halit Ergenç'e olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
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