İzzet ve Yasemin Özilhan çiftinden güzel haber! Üçüncü çocuk yolda...

Ne olacak bu Fener’in hali! Ne olacak bu Fener’in hali? Dillere pelesenk olmuş bu söz kahvede, ev ortamında, işyerinde hatta düğün masalarında bile söylenir. Bir sohbet başlangıcı ve samimiyet kurma anahtarı olan futbol bazen zor anlar yaşatsa da en çok sevilen sohbet konumuz.Trabzonsporlu işadamı Ali Ağaoğlu ve Sakaryasporlu Ferruh Taşdemir de katıldıkları düğünde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la aynı masaya denk geldi. Bu durum hararetli bir futbol sohbetinin kapısını açtı.Ama masadan dışarıya gergin yüzler değil, kahkaha sesleri yansıdı...