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Haber Giriş: 02 Eylül 2020 - 07:42 | 

İzzet ve Yasemin Özilhan çiftinden güzel haber! Üçüncü çocuk yolda...

Cemiyetin ünlü ismi Yasemin Özilhan’dan mutlu bir haber var! 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan’la nikâh masasına oturan Yasemin Özilhan, üçüncü çocuğuna hamile.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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2012 yılında ilk kızı Emine’yi, 2013’te de ikinci kızı Ela’yı kucaklarına alan çiftin gönlünden bu kez erkek bebek geçiyor.

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Ama henüz hamileliğinin başında olan Yasemin Özilhan, “Her şeyden önce sağlıklı olsun” temennisinde bulunuyor. Ben de bu temenniye katılıyor ve sağlıkla bebeklerini kucaklarına almalarını diliyorum.

3Oğlunu kaçıran Ali Karacan’a jandarma operasyonu
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Oğlunu kaçıran Ali Karacan’a jandarma operasyonu

Nazlı Tanrıkulu, eski sevgilisi Ali Karacan’ın 3 ay önce görüşme bahanesiyle alıp kaçırdığı oğlunun izini Selçuk’ta buldu. Tanrıkulu, Karacan’ın annesinin evinde bulduğu oğluna jandarma operasyonuyla kavuştu.

Ali Karacan ve Nazlı Tanrıkulu arasındaki velayet savaşı giderek çirkinleşiyor...Ali Karacan, yaz başında görüşme bahanesiyle 6 yaşındaki oğullarını almış ve izini kaybettirmişti. Polise başvuran Nazlı Tanrıkulu, sonuç alamayınca bir dedektif gibi Ali Karacan’ın peşine düştü!

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Bir arkadaşının Ali Karacan’ın teknesini Çeşme’de görmesi üzerine İzmir’e giden Tanrıkulu, oğlunun, babaannesi Cemile Garan’ın Selçuk’taki yazlığında olduğunu öğrendi.

Jandarmayla eve baskın düzenleyen Tanrıkulu, yapılan operasyonla oğluna kavuştu.

O esnada evde olmayan Ali Karacan ise izini kaybettirerek jandarmadan kurtulmayı başardı.

5NE OLMUŞTU
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NE OLMUŞTU?

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Ali Karacan ve Nazlı Tanrıkulu’nun 10 yıllık ilişkileri, 2014 yılında oğullarının doğmasıyla farklı bir boyuta taşınmıştı.

O dönem Londra’da yaşayan çift, bir süre sonra İstanbul’a dönmüş, ancak burada yollarını ayırmayı tercih etmişti.O günden beri velayet savaşı yaşayan ikili, sık sık adliye koridorlarında karşı karşıya geliyor.

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Çocuğunun tam velayetini almak isteyen Ali Karacan, bugüne kadar Nazlı Tanrıkulu’na beş kere dava açtı. Hem Tanrıkulu’nu yıpratmak hem de farklı mahkemelerde şansını denemek için her seferinde başka bir şehirde velayet davası açan Karacan, o davaların hepsini kaybetti.

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Tanrıkulu, geçtiğimiz yıl bir televizyon programına katılarak yaşadığı süreci anlatmış ve Ali Karacan’dan şiddet gördüğünü iddia etmişti. Karacan ise avukatı aracılığıyla bir açıklama yaparak iddiaları reddetmişti.

8Ne olacak bu Fener’in hali
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Ne olacak bu Fener’in hali!

Ne olacak bu Fener’in hali? Dillere pelesenk olmuş bu söz kahvede, ev ortamında, işyerinde hatta düğün masalarında bile söylenir. Bir sohbet başlangıcı ve samimiyet kurma anahtarı olan futbol bazen zor anlar yaşatsa da en çok sevilen sohbet konumuz.Trabzonsporlu işadamı Ali Ağaoğlu ve Sakaryasporlu Ferruh Taşdemir de katıldıkları düğünde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la aynı masaya denk geldi. Bu durum hararetli bir futbol sohbetinin kapısını açtı.Ama masadan dışarıya gergin yüzler değil, kahkaha sesleri yansıdı...

98 yabancı galeri “ok” dedi bile
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8 yabancı galeri “ok” dedi bile!

Bu yıl 15’inci yaşını kutlayan Contemporary İstanbul’dan da haberler var! Eylül yerine aralık ayında düzenlenecek fuar, 1 hafta sürecek.Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonları’nda gerçekleştirilecek fuar için; Londra’dan Opera Gallery ve JD Mallat, New York’tan Emmanuel Fremin Gallery, Barselona’dan Galeria Joan Gaspar ve Johannesburg’dan Berman Contemporary’nin de aralarında bulunduğu yurtdışından 8 galeri ile şimdiden anlaşma sağlanmış.

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THY, bu yıl da fuarın resmi taşıyıcısı olarak, yurtdışından fuara katılacak galerilerin hem yolcu hem kargo taşımacılığını gerçekleştirecek. Fuar 15’inci yılında da Akbank ana sponsorluğunda yapılacak. Fuarı ziyaret etme imkanı bulamayan sanatseverler için de sevindirici bir gelişme var. Fuarın dijital ortamda da sergilenmesi için çalışmalar devam ediyor.Bu zor dönemde böyle güzel haberler yüzümüzü güldürüyor. Başta Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli olmak üzere tüm ekibi çabaları için kutluyorum.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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