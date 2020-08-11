İzzet Özilhan'dan 'Kriz devam ediyor mu?' sorusuna yanıt!

Aile mekanda sadece 1 saat kaldı. Çıkışta eşi ve çocuklarıyla vedalaşmadan aracına binen Yasemin Özilhan, soruları yanıtsız bıraktı. İzzet Özilhan ise “Kriz devam ediyor mu?” sorusu karşısında “Kriz falan yok arkadaşlar, çocuklar var yanımızda” demekle yetindi.