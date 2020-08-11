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Hakan KIRARSLAN
Haber Giriş: 11 Ağustos 2020 - 07:00,

İzzet Özilhan'dan 'Kriz devam ediyor mu?' sorusuna yanıt!

Sosyal medyada bir mankenin fotoğraflarını beğendiği için evliliğinde kriz yaşayan İzzet Özilhan, eşi Yasemin Özilhan’ı yemeğe çıkardı. İşadamı, “Kriz devam ediyor mu” sorusuna böyle yanıt verdi.

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Cemiyet dünyasının gözde çiftleri arasında gösterilen Yasemin- İzzet Özilhan, geçtiğimiz günlerde ilginç bir iddiayla gündemdeydi.

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İki çocuk babası ünlü işadamının sosyal medyada Ezgi Öcel isimli bir mankenin fotoğraflarını beğendiği, bu durumun evliğinde büyük krize yol açtığı öne sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Yasemin Özilhan, 9 yıllık eşini Instagram’da takip etmeyi bıraktı.

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Bir süre sonra İzzet Özilhan’ı yeniden takip etmeye başlayan Yasemin Özilhan, önceki akşam ailesiyle yemekteydi.

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Kuruçeşme’deki İnari Restoran’da çocuklarıyla yemek yiyen Yasemin ve İzzet Özilhan çiftinin keyifsiz olduğu gözlendi.

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Aile mekanda sadece 1 saat kaldı. Çıkışta eşi ve çocuklarıyla vedalaşmadan aracına binen Yasemin Özilhan, soruları yanıtsız bıraktı. İzzet Özilhan ise “Kriz devam ediyor mu?” sorusu karşısında “Kriz falan yok arkadaşlar, çocuklar var yanımızda” demekle yetindi.

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