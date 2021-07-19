MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİznik Gölü'nde yüzerken buldu
GeriGündem İznik Gölü'nde yüzerken buldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Şenol POYRAZ/İZNİK (Bursa) (DHA) - AA
Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 - 13:58 | 

İznik Gölü'nde yüzerken buldu

Bursa'da serinlemek için İznik Gölü'ne Kemal Yüksel, işlemeli sütun başlığı buldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Türkiye’nin 5’inci büyük gölü olan ve 2014 yılında ortaya çıkarılan ‘bazilika’ ile dikkat çeken İznik Gölü’nde yapı parçaları olan bir sütun başlığı gün yüzüne çıktı.

2

Atiye sapağı mevkisinde ailesi ile birlikte kamp kuran Kemal Yüksel, gölde yüzerken işlemeli sütun başlığı buldu.

3

Yüksel, jandarma ekiplerine ve İznik Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirildi.

4

İhbarın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen işlemeli sütun başlığını çıkarıp, İznik Müze Müdürlüğü’ne teslim etti.

5

Kemal Yüksel, ailece yüzmeye geldikleri sırada gölün içinde yapıyı fark ettiğini ve durumu yetkililere bildirdiğini kaydetti.

6
7
8
9
10
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi