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İznik Gölü'nde tehlike çanları! Dikkat çeken çalışma

#Bursa#İznik#Göl

İznik Gölü’nde yaşanan kuraklığa dikkat çekmek hedefiyle başlatılan ‘Elinden geleni yap’ adlı projede akademisyenler ve alanında uzman isimlerle birlikte belgesel çekimlerine başlandı. Çekimler tamamlandığında, İznik Gölü’nün tarihi, son yıllarda yaşanan kuraklığın sebepleri, gölde daha önce görüntülenmemiş canlılar ve Türkiye’nin beşinci büyük gölü olan İznik Gölü’nün kurtuluş reçetesi ortaya konulmuş olacak. Yapımcı Cem Akçay ise, 'Nadir bilenen yaban hayvanlarının hayat mücadelesini ise kayıt altına almak için gece gündüz çalışıyoruz. Çoğu kişinin bilmediği nesli tükenmekte olan su samurlarının İznik Gölü’ndeki hayatı herkesi çok şaşırtacak' şeklinde konuştu.

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#Bursa#İznik#Göl