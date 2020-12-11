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Hürriyet
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Alişan KOYUNCU- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 11 Aralık 2020 - 13:52 | 

İzmit'te tepki çeken olay! Gözyaşlarına boğuldu

İzmit’te, sitenin içindeki yeşil alanda uyuşturucu iğne vurularak, telef edildiği öne sürülen 3 köpek ölüsünü görenler, durumu yetkililere bildirdi. Köpek ölüleri, incelenmek üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince barınağa götürüldü. Uzun süredir mahalle halkının sokak köpekleri konusunda şikayetçi olduğunu söyleyen Tuba Çolpan, ''Ben bu işin normal bir kişi tarafından yapıldığını düşünmüyorum. Bu işin arkasını bırakmayacağız, kimin yaptığı belli olacak. Bu hayvanlar sahipsiz değil, gerekirse gece biz buradaki hayvanseverler olarak vardiyalı olarak nöbet tutarız bu hayvanların başına” dedi.

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