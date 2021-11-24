İzmirli çiftçi Hüseyin Yüksel’in katili kim? Hüseyin Yüksel cinayetinin detayları

Cinayet işlediğine yönelik iddiaları kesin bir dille yalanlayan Soydan, program sırasında kendisini rahat hissetmediğini söyledi. Esrarengiz cinayetle ilgili soruşturma sürerken Müge Anlı ile Tatlı Sert'te de konuyla ilgili tüm detaylar ele alınıyor.