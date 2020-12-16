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Haber Giriş: 16 Aralık 2020 - 12:24 | 

İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi... Elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen ilçeler ve mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, elektrik kesintisinin sona ereceği saati araştırıyor. Peki, İzmir'de bugün hangi ilçe ve mahallerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

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İzmir'de yaşanan elektrik kesintisi ardından vatandaşlar, planlı kesinti programını araştırmaya başladı. Bayındır, Bayraklı, Bergama, Karşıkaya ve Karaburun ilçelerine tesis çalışması, şebeke bakım çalışması, arıza onarım bakım çalışması gibi nedenlerle elektrik verilemiyor.

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GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan elektrik kesintisi açıklamasında“Planlı (bildirimli) kesintiler; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce kurumsal web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.” denildi.

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TARİHBAŞLAMA SAATİBİTİŞ SAATİKESİNTİ NEDENİKESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER
16.12.202000:3007:00TESİS ÇALIŞMASIUNCUBOZKÖY MAHALLESİ 5514, 5539, 5516 VE 5524 SOKAKLAR
16.12.202009:0017:00ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASITIRAZLAR MAHALLESİ SULAMA GURUBU
16.12.202009:0010:00ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASITIRAZLAR-SIĞIRTMAÇLI-YEŞİLTEPE-YUKARIKOÇAKLAR-BAHADIRLAR-BAHARLAR-GÜNEYDAMLARI-ŞEYHDAVUTLAR MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
16.12.202009:0017:00TESİS ÇALIŞMASIHÜSEYNİBABA MAHALLESİ TR-7
16.12.202009:0016:00TESİS ÇALIŞMASIKOBAKLAR MAHALLESİ TR-1
16.12.202009:0017:00ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASIYEŞİLOVA, TORUNLU, TORUNLU BARIŞ MAHALLESİ, ÖZ BİR HAYVANCILIK, ÇELEN BLOK, KISMET KİREMİT, ZUMDİCK KONSERVE DOLDURULMUŞ GIDA, ÖZ SERVET TOPRAK SANAYİ, TREND GRUP MADENCİLİK, KÜTAŞ ZİRAAT, GSM OPARATÖR BAZ İSTASYONLARI, YEŞİLOVA TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE BU BÖLGELERE BAĞLI TARIMSAL SULAMA VE TİCARETHANELER
16.12.202009:0017:00TESİS ÇALIŞMASIKILAVUZLAR MAHALLESİ TR-1 ( D- KOLU )
16.12.202009:0017:00TESİS ÇALIŞMASIPOYRAZ MAHALLESİ TAMAMI, BOZAĞAÇ, HELİMLER MAHALLESİ, HELİMLER MASKİ TRAFOSU, DİBEK YAĞI ZEYTİNCİLİK VE BU BÖLGELERE BAĞLI TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARETHANELER
16.12.202009:0014:00ARIZA ONARIM BAKIMEYNEZ MAHALLESİ TAMAMI
16.12.202009:0013:00TESİS ÇALIŞMASIKARAOĞLANLI MAHALLESİ (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
16.12.202009:0017:00TESİS ÇALIŞMASIDİLEK MAHALLESİ ATATÜRK SOKAK
16.12.202009:0017:00ARIZA ONARIM BAKIMALANDAMLARI MEVKİİ, OSMANLAR MAH, CABARLAR MAH, BÖLÜKBAŞI MAH, KÖREKE MAH, KARAKEÇİLİ MAH, KARAKEÇELİ TOZLU MAH, KÜREKCİ BEKİREFE MAH, KÜREKCİ MAH, OSMANLAR MAH, KILCANLAR DEBELEK MAH, TÜPÜLER KEPEZ MAH, KIYMIK MAH, TAŞKÖPRÜ MAH, KÜREKCİ KARADİKEN MEVKİİ, KILCANLAR OVALILAR MEVKİİ, KALABAK MAH, YEŞİLYURT MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
16.12.202010:0013:00ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASIKARAPINAR, EMİRHACILI, ELDELEK, ÇAVLU, PAZARKÖY, TEKELİOĞLU, ÇÖKELEK, HACIMUSALAR, KEMERDAMLARI ORHANİYE, PAZARKÖY TAŞDAMLARI, BENLİOĞLU ZEYTİNCİLİK, ÖZLEM TARIM, APAŞ İHRACAT, ANKARA OFİS YEM, YUKSEL YAĞ FABRİKASI, AKAYDIN ÇIRÇIR FABRİKASI, ORNAMAR MERMER, KWS TURK, TUĞRUL TARIM, HAYVAN PAZARI, UNLU TARIM, MNS YUMURTA, DSİ GÖLMARMARA REĞİLATÖR, PAKİŞ AMBALAJ, KAZIM ATAN ÇIRÇIR FABRİKASI, AKBIYIK OĞLU ÇIRÇIR FABRİKASI, SARDES GIDA, ÇAVLU UN, BOTAŞ ÖZEL TRAFOSU, ŞENLER ÇIRÇIR, KILIÇKAYA YUMURTACILIK, BALİLER GIDA, BATI TEKNİK TARIM, GRAPPA, AYÇELİK TARIM, AKSA DOĞALGAZ VE BU BÖLGELERE BAĞLI TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARETHANELER, TRAFİK SİNYALİZASYONLARI VE AKARYAKIT İSTASYONLARI
16.12.202010:0017:00TESİS ÇALIŞMASIŞEYHYAYLA MAHALLESİ TR-1
16.12.202010:0014:00ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASIKARABEYLER MAHALLESİ, BEYPINAR MAHALLESİ, ALTINKÖY MAHALLESİ
16.12.202010:0012:00YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASIMUSACALI KÖYÜ, AKKÖY, ÇEVREDEKİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE BESİ ÇİFTLİKLERİ
16.12.202010:0014:00ARIZA ONARIM BAKIMHACITUFAN MAHALLESİ
16.12.202013:0017:00TESİS ÇALIŞMASIKARAOĞLANLI MAHALLESİ (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR TR-7-A KOLU)
16.12.202016:0017:00ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASITIRAZLAR-SIĞIRTMAÇLI-YEŞİLTEPE-YUKARIKOÇAKLAR-BAHADIRLAR-BAHARLAR-GÜNEYDAMLARI-ŞEYHDAVUTLAR MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR

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