İzmir'deki market cinayeti aydınlatıldı mı? Şenay-Hasan Hüseyin Özkan cinayetinde son durum

6 Aralık 2018 tarihinden İzmir Selçuk'ta meydana gelen olayda Şenay - Hasan Hüseyin Özkan çifti öldürüldü. İlk belirlemelere göre çivili sopa ya da demir çubukla işlendiği öne sürülen cinayetin faili ise henüz ortaya çıkmadı. Selçuk ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde 24 saat açık olan bir marketi işlettikleri öğrenilen çiftin öldürülme sebebi gizemini koruyor.Anne ve babasının gece saat 02.00'de öldürüldüğünü hatırlatan çiftin kızları Begüm Özkan, cinayetin faili olarak Mehmet Kubilay Özel'i işaret etti. Özel'in marketin yanındaki binada oturduğunu ifade eden genç kız, "Kubilay sürekli ailenin içine sızmaya çalışıyordu. Ben onu kabul etmiyordum ama aileme bir şekilde kendisini kabul ettirmişti. Cinayet gecesi jandarma evindeki banyonun ıslak olduğunu ve sobanın yandığını söyledi" ifadelerini kullandı.