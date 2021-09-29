İzmir'deki market cinayeti aydınlatıldı mı? Şenay-Hasan Hüseyin Özkan cinayetinde son durum
İzmir'deki market cinayetindeki soru işaretleri Müge Anlı'nın programıyla bir kez daha gündeme geldi. İzmir’in Selçuk ilçesinde işlenen vahşi cinayetin faili kim? Market işleten Şenay Özkan ve Hasan Hüseyin Özkan’ı kim, neden öldürdü? Çiftin kızları Begüm Özkan neden Mehmet Kubilay Özel’den şüpheleniyor?
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6 Aralık 2018 tarihinden İzmir Selçuk'ta meydana gelen olayda Şenay - Hasan Hüseyin Özkan çifti öldürüldü. İlk belirlemelere göre çivili sopa ya da demir çubukla işlendiği öne sürülen cinayetin faili ise henüz ortaya çıkmadı. Selçuk ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde 24 saat açık olan bir marketi işlettikleri öğrenilen çiftin öldürülme sebebi gizemini koruyor.Anne ve babasının gece saat 02.00'de öldürüldüğünü hatırlatan çiftin kızları Begüm Özkan, cinayetin faili olarak Mehmet Kubilay Özel'i işaret etti. Özel'in marketin yanındaki binada oturduğunu ifade eden genç kız, "Kubilay sürekli ailenin içine sızmaya çalışıyordu. Ben onu kabul etmiyordum ama aileme bir şekilde kendisini kabul ettirmişti. Cinayet gecesi jandarma evindeki banyonun ıslak olduğunu ve sobanın yandığını söyledi" ifadelerini kullandı.
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Özel'in kış gecesi saat 05.00 sularında duş almasını şüpheli bulduğunu belirten Özkan, sobada da cinayet anında giyilen kıyafetlerin yakılmış olabileceğini ifade etti. Acılı evlat, "Cinayetin ardından marketten koli koli alkol alıp eve çıkarmış. Daha önce de babamdan borç istemişti. Kredi kartı ekstresi şans oyunlarıyla dolu" diye konuştu. Genç kızın bir diğer iddiasıysa jandarmadan aldığı bilgi oldu. Özkan, "Cinayeti işleyenin solak olduğuna dair kanıtlar var. Bulunduğumuz yerde de üç kişi solak. Bunlardan biri de Kubilay" dedi.
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Baba – oğul gürültüyü duymadı mı?
Market işleten çiftin yemeğini yediğini hatırlatan Muhittin Özel, bir kulağının hiç duymadığını açıkladı. Özel, "Ben duymadım. Duysaydım oğlumu hemen aşağıya gönderirdim" diye konuştu. Mehmet Kubilay Özel ise "Herkes gürültü olduğuna ve benim bunu duyduğuma emin. Ben duymadığımı nasıl ispatlayabilirim? Böyle bir şansım yok ama duymadım" dedi.
İzmir'deki cinayetin ardından en yakın komşular arasında büyük tartışmalar yaşandı. İki taraf birbirlerine ağır cümlelerle yüklenirken başarılı programcı Müge Anlı sık sık araya girmek durumunda kaldı.