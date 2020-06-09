İzmir'de son dakika deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi 9 Haziran 2020

ANTALYA’da Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, Akdeniz’de meydana gelen deprem fırtınaları nedeniyle Helen Yayı Girit Adası bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem beklendiğini açıkladı. Leonardo da Vinci’nin kaynaklarında da Akdeniz’de büyük bir deprem beklendiğini hatırlatan Yüklü, denizde tsunami etkisi oluşturacağını ve Antalya’da en fazla Kumluca, Finike ve Kaş ilçelerinin etkileneceğini belirterek, ’Deprem Bilim Kurulu’ oluşturulmasını talep etti.



Antalya’da jeofizik mühendisi Atakan Yüklü, Akdeniz’de özellikle Girit Adası bölgesinde deprem fırtınaları olduğunu kaydetti. Yüklü, bölgede oluşan artçı depremlerin etkisiyle Akdeniz’de bulunan Helen Yayı Fay Hattı’nda 7 büyüklüğünde deprem beklendiğini açıkladı. Leonardo da Vinci’nin 1489 yılında Rodos yakınlarında meydana gelen büyük deprem notlarını anlatan Atakan Yüklü, Adalya yani Antalya yakınlarında bir deprem olduğunu, denizde bir yarık açıldığını ve 3 saat içerisinde içinin dolduğunu, ardından denizin eski haline döndüğünü söyledi. Atakan Yüklü, Akdeniz’de oluşabilecek deprem sonrası tsunami etkisiyle Antalya’nın özellikle Kumluca, Finike, Kaş, Alanya ve Aksu kıyı kesimlerinin hasar göreceğini anlattı. Yüklü, koronavirüs nedeniyle kurulan Sağlık Bilim Kurulu gibi olası bir depreme karşı tedbirli olunup Deprem Bilim Kurulu kurulması gerektiğini söyledi.