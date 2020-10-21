MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir'de panik anları
GeriGündem İzmir'de panik anları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
İHA
Haber Giriş: 21 Ekim 2020 - 15:57 | 

İzmir'de panik anları

İzmir’in Konak ilçesinde, seyir halindeyken su birikintisinden kayan belediye otobüsü, karşılıklı 2 evin duvarını yıktı. Kazada otobüs içinde bulunan 6 kişi hafif yaralanırken, duvarı yıkılan bir evdeki kadın ise kazaya uykusunda yakalandı. Kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza anlarını anlatan Emine Kızılçınar, “Kaza sırasında yan odada uykudaydım. Deprem olmuş, bomba patlamış gibi bir ses duydum ve kendimi bağırarak dışarı attım. Dışarıya çıktığımda otobüsün evin duvarını yıktığını gördüm. Onu görünce sanki dünyada değilmişim gibi elim ayağım titremeye başladı.'' dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news
2
Abone Olgoogle-news
3
Abone Olgoogle-news
4
Abone Olgoogle-news
5
Abone Olgoogle-news
6
Abone Olgoogle-news
7
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi