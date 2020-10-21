Gündem İHA Haber Giriş: 21 Ekim 2020 - 15:57 | 21 Ekim 2020 - 15:57

İzmir'de panik anları

İzmir’in Konak ilçesinde, seyir halindeyken su birikintisinden kayan belediye otobüsü, karşılıklı 2 evin duvarını yıktı. Kazada otobüs içinde bulunan 6 kişi hafif yaralanırken, duvarı yıkılan bir evdeki kadın ise kazaya uykusunda yakalandı. Kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza anlarını anlatan Emine Kızılçınar, “Kaza sırasında yan odada uykudaydım. Deprem olmuş, bomba patlamış gibi bir ses duydum ve kendimi bağırarak dışarı attım. Dışarıya çıktığımda otobüsün evin duvarını yıktığını gördüm. Onu görünce sanki dünyada değilmişim gibi elim ayağım titremeye başladı.'' dedi.