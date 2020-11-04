İzmir'de okullar ne zaman açılacak? Öğrenciler merakla araştırıyor
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'deki depremin ardından 45'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1713 artçı sarsıntı kaydedildi. Depremde 114 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı, yaralılardan 898'i taburcu edildi, 137 kişinin ise tedavisi devam ediyor. Tatil edilen okulların ne zaman açılacağı ise merak konusu oldu. Peki, İzmir'de okullar ne zaman açılacak?
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Medyana gelen depremin ardından okullarda eğitime ara verilen İzmir'de, öğrenciler yeniden okullarda eğitim faaliyetlerinin başlayacağı günü araştırıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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30 Ekim'de meydana gelen deprem sonrasında İzmir il genelinde okullar önümüzdeki hafta eğitim öğretime ara verecek. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şöyle dedi:
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Yaraları hep birlikte saracağız #İzmir İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız.
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OKULLAR NE ZAMAN AÇIKLACAK?
Eğer yeni bir karar alınmaz ise okullar 9 Kasım Pazartesi günü yeniden eğitime başlayacak. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.