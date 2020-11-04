Gündem Haber Giriş: 04 Kasım 2020 - 17:35 | 04 Kasım 2020 - 17:36

İzmir'de okullar ne zaman açılacak? Öğrenciler merakla araştırıyor

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'deki depremin ardından 45'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1713 artçı sarsıntı kaydedildi. Depremde 114 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı, yaralılardan 898'i taburcu edildi, 137 kişinin ise tedavisi devam ediyor. Tatil edilen okulların ne zaman açılacağı ise merak konusu oldu. Peki, İzmir'de okullar ne zaman açılacak?