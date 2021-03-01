Gündem Haber Giriş: 01 Mart 2021 - 22:27 | 01 Mart 2021 - 22:27

İzmir'de kafeler, restoranlar, mekanlar açılacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? İşte alınan yeni kararlar

Kabine Toplantısı kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından belli oldu. Kararlar kapsamında 81 il, düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riski turuncu ve çok yüksek renkli kırmızı olarak renklere ayrıldı, İstanbul ve İzmir yüksek riskli turuncu, Ankara ise orta riskli sarı renk olarak sınıflandırıldı. Hafta sonu kısıtlaması ise düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde pazar günleri devam edecek. Öte yandan, düşük ve orta riskli illerde ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitime başlanacak. İşte, İzmir'de koronavirüs kısıtlamaları ile ilgili ayrıntılı bilgiler.