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İzmir'de ilk sahur ve iftar saat kaçta? 2022 İzmir iftar ve sahur saatleri

#Sahur#İftar#İzmir İftar

İzmir sahur ve iftar saatleri, 2022 Ramazan ayına kısa bir süre kala gündeme geldi. Üç ayların sonuncusu mübarek ramazan ayı nisan ve mayıs aylarında idrak ediliyor. İzmir imsak vakti, sahur ve iftar saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye ile belli oldu. Peki, İzmir'de ilk sahur ve iftar saat kaçta? 2022 İzmir iftar ve sahur saatleri

1/4İzmirde ilk sahur ve iftar saat kaçta 2022 İzmir iftar ve sahur saatleri

Türkiye'nin dört bir yerinde ikamet eden vatandaşlar, sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. 2022 Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvim ile duyuruldu. İlk oruçlarını 2 Nisan’da tutacak olan Müslümanlar bir ay boyunca bu ibadeti yerine getirecekler. Saat farkı nedeniyle sahur ve iftar vakitleri illere göre farklılık gösteriyor. Peki, İzmir'de ilk sahur ve iftar saat kaçta?

2/4İzmirde ilk sahur ve iftar saat kaçta 2022 İzmir iftar ve sahur saatleri

İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
       
02 Nisan 2022 Cumartesi05:2506:4813:2016:5419:4221:00
03 Nisan 2022 Pazar05:2306:4713:2016:5419:4321:01
04 Nisan 2022 Pazartesi05:2106:4513:2016:5419:4421:02
05 Nisan 2022 Salı05:2006:4413:1916:5519:4521:03
06 Nisan 2022 Çarşamba05:1806:4213:1916:5519:4621:05

 

3/4İzmirde ilk sahur ve iftar saat kaçta 2022 İzmir iftar ve sahur saatleri



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4/4İlk iftar Iğdır ve Hakkaride, son iftar Çanakkale ve Edirnede

İlk iftar Iğdır ve Hakkari'de, son iftar Çanakkale ve Edirne'de

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, ramazan ayının ilk günü olan 2 Nisan'da en erken imsak saat 04.14'te Iğdır'da, son imsak ise 05.25'te İzmir'de gerçekleşecek. Yine ilk gün ilk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise saat 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak. Ayrıca Kırklareli ve Sinop'ta yaşayanlar, 14 saat 27 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 14 saat 12 dakika ile en kısa orucu tutacak.

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#Sahur#İftar#İzmir İftar