İzmir'de ilk iftar saat kaçta? İzmir 13 Nisan iftar saati paylaşıldı... 2021 Ramazan İmsakiyesi bilgileri
İzmir'de ilk iftar saati için geri sayım başladı. Oruç ibadetlerini idrak edecek olan vatandaşlar, İzmir'de iftar saat kaçta? sorusunun yanıtını Diyanet'in İzmir İmsakiye takvimi üzerinden alacaklar. İzmir'in 2021 imsakiye ekranında tüm iftar saatleri yer alıyor. Peki, İzmir'de ilk iftar saat kaçta? İşte 2021 Ramazan İmsakiyesi bilgileri
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Tüm yurtta ilk iftar heyecanı yaşanıyor. Yurt genelinde olduğu gibi İzmir'de de ilk iftar için hazırlıklar başladı. Oruç ibadetini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, iftar saatlerini erken saatlerden itibaren araştırmaya başladı. Ramazan ayını İzmir'de karşılayacak olan vatandaşlar, sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. Peki, İzmir'de ilk iftar saat kaçta? İşte İzmir sahur ve iftar saatleri...
Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana yönelik bilgilendirmelerinin yer aldığı "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde, 8 bin 600 yerleşim yerine ait imsakiye paylaşıldı. Peki, İzmir'de ilk sahur saat kaçta? İşte İzmir ve ilçelerinin sahur ve iftar saatleri…
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İZMİR SAHUR VAKTİ VE İFTAR NE ZAMAN?
İzmir’de ilk oruç için imsak vakti 05:05, iftar vakti ise 19:52 olacak.
Ramazanın ilk günü son imsak İzmir'de saat 05.05'te, son iftar Edirne'de 19.59'da yapılacak. İlk günde Sinop'ta 15 saat 3 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 39 dakikayla en kısa oruç tutulacak.
Ramazanın son günü 12 Mayıs'ta ilk imsak Ardahan'da 03.02'de, ilk iftar Hakkari'de 19.11'de, son imsak Muğla'da 04.19'da, son iftar Edirne'de 20.30'da yaşanacak.
Son gün Sinop'ta 16 saat 29 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 15 saat 47 dakikayla en kısa oruç tutulacak.
Ramazanın ilk günü 13 Nisan'da ekvatorda Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 23 dakika oruç tutulacak. Kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 16 saat 52 dakika oruç tutulacak.
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İMSAK NE ZAMAN BAŞLAR?
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.