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Haber Giriş: 19 Nisan 2021 - 17:05 | 

İzmir'de iftara ne kadar, kaç saat kaldı? İzmir iftar vakitleri

Ramazan ayını İzmir'de geçiren vatandaşlar, 19 Nisan tarihli iftar saatini merak ediyor. İftar vakitleri, illere ve günlere göre farklılık gösteriyor. İzmir iftar saatleri hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, İzmir'de iftara ne kadar, kaç saat kaldı? İşte İzmir iftar vakitleri

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1

İzmir'in 19 Nisan tarihli iftar vakti için geri sayım sürüyor. İzmir iftar saati ile birlikte iftarlarını gerçekleştirecek olan pek çok Müslüman, 19 Nisan tarihli akşam ezanı saatini araştırıyor. Peki, Ege Bölgesi şehirlerinden İzmir'de iftar saat kaçta gerçekleşecek? İşte, İzmir iftar ve sahur vakti imsakiye bilgileri

2İZMİR 2021 İMSAKİYESİ

İZMİR 2021 İMSAKİYESİ

7 Ramazan 144219 Nisan 2021 Pazartesi04:5506:2313:1616:5819:5821:21
8 Ramazan 144220 Nisan 2021 Salı04:5306:2213:1516:5919:5921:22
9 Ramazan 144221 Nisan 2021 Çarşamba04:5106:2013:1516:5920:0021:23
10 Ramazan 144222 Nisan 2021 Perşembe04:5006:1913:1516:5920:0121:24
11 Ramazan 144223 Nisan 2021 Cuma04:4806:1813:1516:5920:0221:26
12 Ramazan 144224 Nisan 2021 Cumartesi04:4606:1613:1517:0020:0321:27
13 Ramazan 144225 Nisan 2021 Pazar04:4506:1513:1417:0020:0421:28
14 Ramazan 144226 Nisan 2021 Pazartesi04:4306:1413:1417:0020:0521:30
15 Ramazan 144227 Nisan 2021 Salı04:4106:1313:1417:0020:0621:31
16 Ramazan 144228 Nisan 2021 Çarşamba04:4006:1113:1417:0020:0721:32
17 Ramazan 144229 Nisan 2021 Perşembe04:3806:1013:1417:0120:0821:34
18 Ramazan 144230 Nisan 2021 Cuma04:3606:0913:1417:0120:0921:35
19 Ramazan 14421 Mayıs 2021 Cumartesi04:3506:0813:1417:0120:1021:36
20 Ramazan 14422 Mayıs 2021 Pazar04:3306:0713:1317:0120:1021:37
21 Ramazan 14423 Mayıs 2021 Pazartesi04:3106:0513:1317:0120:1121:39
22 Ramazan 14424 Mayıs 2021 Salı04:3006:0413:1317:0220:1221:40
23 Ramazan 14425 Mayıs 2021 Çarşamba04:2806:0313:1317:0220:1321:41
24 Ramazan 14426 Mayıs 2021 Perşembe04:2706:0213:1317:0220:1421:43
25 Ramazan 14427 Mayıs 2021 Cuma04:2506:0113:1317:0220:1521:44
26 Ramazan 14428 Mayıs 2021 Cumartesi04:2406:0013:1317:0220:1621:45
KADİR GECESİ
27 Ramazan 14429 Mayıs 2021 Pazar04:2205:5913:1317:0320:1721:47
28 Ramazan 144210 Mayıs 2021 Pazartesi04:2105:5813:1317:0320:1821:48
29 Ramazan 144211 Mayıs 2021 Salı04:1905:5713:1317:0320:1921:49
30 Ramazan 144212 Mayıs 2021 Çarşamba04:1805:5613:1317:0320:2021:51

3BU YIL RAMAZAN PİDESİ NE KADAR

BU YIL RAMAZAN PİDESİ NE KADAR ?

Ramazan ayının geleneksel lezzeti Ramazan pidesinin fiyatları her yıl yeniden belirleniyor.

BU YIL RAMAZAN PİDESİ NE KADAR ?

Ankara'da 275 gram pide 3 lira,

Antalya ve İzmir’de 250 gram pide 3 lira,

İstanbul’da 365 gram pide 4 lira,

Sakarya ve Kocaeli’de 370 gram pide 4 lira ve

Trabzon’da 500 gram pide 5 liradan satışa sunulacak.

4

Orucu duayla açmak sünnettir. İlk iş susuzluğun giderilmesidir. Bol sulu gıdalar tüketilmelidir. İftar öncesi 1 bardak su, hurma ya da zeytinle başlayıp ardından ılık bir çorba ve bir dilim ekmek yedikten sonra 15 – 20 dakika ara verilmelidir.

Orucu duayla açmak sünnettir. İlk iş susuzluğun giderilmesidir. Bol sulu gıdalar tüketilmelidir. İftar öncesi 1 bardak su, hurma ya da zeytinle başlayıp ardından ılık bir çorba ve bir dilim ekmek yedikten sonra 15 – 20 dakika ara verilmelidir.

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