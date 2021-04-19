İzmir'de iftara ne kadar, kaç saat kaldı? İzmir iftar vakitleri
Ramazan ayını İzmir'de geçiren vatandaşlar, 19 Nisan tarihli iftar saatini merak ediyor. İftar vakitleri, illere ve günlere göre farklılık gösteriyor. İzmir iftar saatleri hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, İzmir'de iftara ne kadar, kaç saat kaldı? İşte İzmir iftar vakitleri
İzmir'in 19 Nisan tarihli iftar vakti için geri sayım sürüyor. İzmir iftar saati ile birlikte iftarlarını gerçekleştirecek olan pek çok Müslüman, 19 Nisan tarihli akşam ezanı saatini araştırıyor. Peki, Ege Bölgesi şehirlerinden İzmir'de iftar saat kaçta gerçekleşecek? İşte, İzmir iftar ve sahur vakti imsakiye bilgileri
İZMİR 2021 İMSAKİYESİ
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|16 Ramazan 1442
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|19 Ramazan 1442
|1 Mayıs 2021 Cumartesi
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|20 Ramazan 1442
|2 Mayıs 2021 Pazar
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|21 Ramazan 1442
|3 Mayıs 2021 Pazartesi
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|21:39
|22 Ramazan 1442
|4 Mayıs 2021 Salı
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|06:04
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|17:02
|20:12
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|23 Ramazan 1442
|5 Mayıs 2021 Çarşamba
|04:28
|06:03
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|20:13
|21:41
|24 Ramazan 1442
|6 Mayıs 2021 Perşembe
|04:27
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|13:13
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|20:14
|21:43
|25 Ramazan 1442
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|26 Ramazan 1442
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|28 Ramazan 1442
|10 Mayıs 2021 Pazartesi
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|29 Ramazan 1442
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|04:19
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|30 Ramazan 1442
|12 Mayıs 2021 Çarşamba
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|05:56
|13:13
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|20:20
|21:51