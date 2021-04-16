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GeriGündem İzmir sahur vakti 2021: İzmir için imsak saat kaçta? İşte İzmir iftar ve sahur saatleri (Ramazan imsakiyesi)
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Haber Giriş: 16 Nisan 2021 - 20:57 | 

İzmir sahur vakti 2021: İzmir için imsak saat kaçta? İşte İzmir iftar ve sahur saatleri (Ramazan imsakiyesi)

İzmir iftar vakti için geri sayım sürüyor. Manevi iklimin yaşandığı Ramazan ayının ikinci gününde İzmir iftar vakti bilgileri aracılığıyla hazırlıklarına başlayacak olan binlerce Müslüman, internet üzerinden 2021 İzmir Ramazan imsakiye bilgilerine erişmek istiyor. Oruçların açılıp duaların edileceği İzmir iftar saati sonrasında sahur vakti için bekleyişe geçecek olan binlerce kişi, İzmir sahur ve iftar saatleri imsakiyesi aracılığıyla gece kaçta sahura kalkacaklarını da öğrenebilecek. İşte, İzmir’da iftar saat kaçta yapılacak sorusunun cevabı ve Ramazan imsakiyesi bilgileri

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İzmir iftar vakti, ramazan orucunu tutan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İftar ve sahur saatleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, birlik ve beraberliğin arttığı on bir ayın sultanı ramazan ayında oruç tutanlar imsak ve iftar saatlerine göre yeme ve içmelerine ara veriyor, orucu bozan davranışlardan uzak duruyorlar. İzmir’de 17 nisan için sahur vakti 04.58 ve iftar vakti saat 19:56 olacak. İşte İzmir iftar ve sahur saatleri

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İZMİR İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

3İFTAR DUASI

İFTAR DUASI

Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü, ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

İFTAR DUASININ ANLAMI

Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!

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