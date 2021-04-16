İzmir sahur vakti 2021: İzmir için imsak saat kaçta? İşte İzmir iftar ve sahur saatleri (Ramazan imsakiyesi)

İzmir iftar vakti, ramazan orucunu tutan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İftar ve sahur saatleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, birlik ve beraberliğin arttığı on bir ayın sultanı ramazan ayında oruç tutanlar imsak ve iftar saatlerine göre yeme ve içmelerine ara veriyor, orucu bozan davranışlardan uzak duruyorlar. İzmir’de 17 nisan için sahur vakti 04.58 ve iftar vakti saat 19:56 olacak. İşte İzmir iftar ve sahur saatleri