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Gündem
Davut CAN/İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 15:36 | 

İzmir'de hareketli anlar! Taksiyi kaçırdı, kovalamaca ile yakalandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, durakta park halindeki boş taksiye arka kapıdan binen, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Neşe K., şoför koltuğuna geçerek, aracı kaçırdı. Durumu fark eden kaçırılan taksinin şoförü Murat Çakır, önce çayını bitirdi, ardından taksinin peşine düştü. Neşe K. 15 dakikada yakalanırken, olay anbean güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Gözaltına alınan Neşe K.'nin ifadesinde, "Planlanmış bir şey değildi. Canım o anda öyle yapmak istedi, bir anda aklıma esti" dediği öğrenildi.

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