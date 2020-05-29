Gündem Haber Giriş: 29 Mayıs 2020 - 10:00 , 29 Mayıs 2020 - 10:00

İzmir’de hangi camilerde cuma namazı kılınacak? İl ilçe cuma namazı kılınacak camiler açıklandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’tan beri toplu ibadete kapalı olan camilerde 29 Mayıs'ta ilk Cuma namazı kılınacak. Tüm iller gibi İzmir'de cuma namazı kılınacak camiler de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan mimarileri ve ihtişamlarıyla dikkati çeken İzmir'deki camiler, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ayrı kaldıkları cemaatle yeniden buluşmak için gün sayıyor. Peki, İzmir’de hangi camilerde cuma namazı kılınacak?