İzmir’de hangi camilerde cuma namazı kılınacak? İl ilçe cuma namazı kılınacak camiler açıklandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’tan beri toplu ibadete kapalı olan camilerde 29 Mayıs'ta ilk Cuma namazı kılınacak. Tüm iller gibi İzmir'de cuma namazı kılınacak camiler de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan mimarileri ve ihtişamlarıyla dikkati çeken İzmir'deki camiler, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ayrı kaldıkları cemaatle yeniden buluşmak için gün sayıyor. Peki, İzmir’de hangi camilerde cuma namazı kılınacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart’ta ibadete kapatılan camiler kademeli olarak açılıyor. İzmir'de cuma namazı kılınacak cami, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi.
2
Abone Ol
"İZMİR İLİ PANDEMİ SÜRECİNDE 30 İLÇEDE 29 MAYIS 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESi" Diyanet tarafından paylaşıldı. Aşağıdaki linke tıklayarak ilçe bazlı camilerin listesini görüntüleyebilirsiniz.
İzmir'in tarihi camileri cemaatle buluşmaya hazırlanıyor
İzmir'in en büyük ve en görkemli yapılarından, 1597-1598 yıllarında inşa edilen Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan tarihi Hisar Camisi, Konak Meydanı'nda çinileri ve sekizgen planıyla dikkati çeken 1754 yapımı Yalı (Konak) Camisi, 1636'da yaptırılan Şadırvanaltı Camisi gibi bazı tarihi camiler, 29 Mayıs günü cuma namazında cemaatle buluşmaya hazırlanıyor.