İzmir'de bugün iftar saat kaçta? İşte İzmir 8 Mayıs 2021 imsakiyesi
Ramazan ayını İzmir'de geçiren vatandaşlar, 8 Mayıs tarihli iftar saatini merak ediyor. İftar vakitleri illere ve günlere göre farklılık gösteriyor. Kadir Gecesi'nde iftara ne kadar kaldığı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından öğrenilebiliyor. Peki, İzmir'de bugün iftar saat kaçta? 8 Mayıs iftar vakitleri
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
2
Diyanet 2021 Ramazan İmsakiyesi'nde tüm illerin sahur ve iftar saatleri yer alıyor. Sahur saatleri her gün ilden ile bir kaç dakika değişebiliyor.
Diyanet Ramazan İmsakiyesi'ne göre 8 Mayıs'ta iftar saatleri şöyle;
İSTANBUL: 20:15
ANKARA: 19:57
İZMİR: 20:16
Ayrıca Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz..
Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.
Kandillerde oruç tutmak isteyen kişi, kandil gecesinin olduğu günde mi, bir gün sonrasında mı oruç tutmalıdır?
Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi’, XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan’ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder.
4
Mesela “Recebin ilk Cuma gecesi” dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine “Şaban’ın 15. gecesi” bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, “bayram gecesi” de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.