İzmir'de askeri eğitim uçağı düştü!

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı" denildi. CNN Türk İstihbarat Şef Yardımcısı Fulya Öztürk, "Pilotların sağlık durumlarının iyi olduğuna dair haber aldım. Tabii yine teyide muhtaç ama hemen olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı" ifadelerini kullandı.