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Hürriyet
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Davut CAN/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 24 Aralık 2020 - 17:18 | 

İzmir’de annesine ve kardeşine dehşeti yaşattı!

İzmir'in Çiğli ilçesinde, babasından boşanan annesi Sultan Kara (40) ile kız kardeşi Cansel D.'yi (21), mal paylaşımı nedeniyle darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan İ.D. (24), sevk edildiği adliyede, serbest bırakıldı. İ.D. polisteki ifadesinde ise, "Kimseyi darbetmek için gitmedim. Maddi anlaşmazlıklar nedeniyle konuşmaya gittim ama beni tahrik ettiler" dedi. İ.D., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Cansel D., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk olarak geçen pazartesi günü abim İsmail D. annemi darbetti. Ertesi günde beni darbedip, burnumu kırdı. Daha sonra yere atarak tekmelemeye ve yumruklamaya başladı. Sol elimde sıkıntı var.

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