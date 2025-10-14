İzmir'de 6.6'lık deprem senaryosu ile gerçeği aratmayan tatbikat

Menemen Ulus Mahallesi'nde kamuya ait bir bina yıkılarak, ekipler tarafından arama kurtarma faaliyeti yürütüldü. Senaryo gereği çatıda yaralı olarak bulunan bir vatandaş, helikopterle tahliye edildi. Ayrıca enkazda mahsur alan iki köpek de ekiplerce kurtarıldı.

Tatbikat kapsamında Menemen'de çadır kent, Ulkent'te ise konteyner yerleşim alanı kurularak afetzedelerin geçici barınma düzeni uygulamalı olarak test edildi.

Ayrıca tatbikat kapsamında Menemen'de 2, Bornova ve Kemalpaşa'da 1'er enkazda ve Kemalpaşa'daki bir fabrikada Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) tehdit senaryosu icra edildi.