İzmir sahur vakti Ramazan İmsakiyesi 2021: İzmir'de sahur ve imsak saat kaçta? İşte İzmir iftar ve sahur saatleri
İzmir sahur vakti için geri sayım sürüyor. Oruca niyet edecek olanlar İzmir sahur saati öncesi, İzmir sahur ve iftar saatleri imsakiyesi aracılığıyla sahurun kaçta yapılacağını da öğrenebilecek. Manevi iklimin yaşandığı Ramazan ayında İzmir sahur vakti bilgileri aracılığıyla hazırlıklarına başlayacak olan binlerce Müslüman, internet üzerinden 2021 İzmir Ramazan imsakiye bilgilerine erişmek istiyor. İşte, İzmir’de sahur saat kaçta yapılacak sorusunun cevabı ve Ramazan imsakiyesi bilgileri
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İzmir sahur vakti, ramazan orucunu tutan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İftar ve sahur saatleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, birlik ve beraberliğin arttığı on bir ayın sultanı ramazan ayında oruç tutanlar imsak ve iftar saatlerine göre yeme ve içmelerine ara veriyor, orucu bozan davranışlardan uzak duruyorlar.