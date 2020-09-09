Bugün, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle hatırlatılıyor ve kutlanıyor. Peki, Ege’nin incisi İzmir nasıl kurtuldu? İzmir’in kurtuluş hikayesi…
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Kurtuluş Savaşımızın hem başlama ve hem de bitiş yeri olan İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümünü her yıl olduğu gibi bu yıl da coşku içinde kutlanıyor. 30 Ağustos 1922’de kazandığımız Dumlupınar Meydan Muharebesi ile Ordumuz yıldırım hızıyla ilerlemiş ve 9 Eylül 1922'de İzmir üç yıl süren düşman işgalinden kurtarılmıştır.
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İZMİR’İN KURTULUŞU NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Türk ordusu tarafından 26 Ağustos 1922'de başlatılan Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı'nın son safhası idi. Kesin sonuç beş gün içinde elde edildi; 30 Ağustos'ta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ordulara bir bildiri yayımlayarak "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!” tarihi emrini verdi ve 2 Eylül'de Uşak'a girildi. Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde kendisinin de haberdar olmadan Yunanistan Küçük Asya Ordusu'nun başkomutanlığına getirilmiş General Nikolaos Trikupis tutsak edildi.
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Türk birlikleri, İzmir'e doğru hızla ilerledi. Yunan birlikleri ve Rum siviller Anadolu'dan çekildiler. 9 Eylül 1922 sabahı Ahmet Zeki Bey komutasındaki 2. Süvari Fırkası, ardından Mürsel Paşa komutasındaki 1. Süvari Fırkası birlikleri İzmir şehrine girdi. Ardından 5. Süvari Kolordusu Komutanı Mirliva Fahrettin Paşa, komutasındaki birliklerle saat 10.00'da İzmir'e girdi.
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Hükümet Konağı'na bayrağın dikilmesinin hemen ardından Yüzbaşı Zeki komutasındaki süvari birliği Hükümet Konağı'nın hemen sağında yere alan ve günümüze ulaşmayan Sarıkışla'ya, Üsteğmen Arif ve takım komutanı Celal Bey ile Yedeksubay Besim Efendi'nin de Kadifekale'ye bayrağı çekmesi ile İzmir'in işgalden kurtuluşu ilan edilmiş oldu.