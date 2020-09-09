İzmir nasıl kurtuldu? İzmir’in kurtuluş hikayesi…

Kurtuluş Savaşımızın hem başlama ve hem de bitiş yeri olan İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümünü her yıl olduğu gibi bu yıl da coşku içinde kutlanıyor. 30 Ağustos 1922’de kazandığımız Dumlupınar Meydan Muharebesi ile Ordumuz yıldırım hızıyla ilerlemiş ve 9 Eylül 1922'de İzmir üç yıl süren düşman işgalinden kurtarılmıştır.