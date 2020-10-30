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Haber Giriş: 30 Ekim 2020 - 15:27 | 

İzmir, İstanbul, Bursa'da hissedilen çok şiddetli depremin son dakika görüntüleri ortaya çıktı...Nerede kaç şiddetinde deprem oldu?

Ege ve Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedilen çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Gelen son dakika haberine göre AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İzmir, İstanbul ve Bursa bölgelerinde yoğun şekilde hissedilen depremin görüntüleri yaşanan paniği gözler önüne serdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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Son depremler verilerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntıları hisseden pek çok kişi, özellikle sosyal medya platformu üzerinden “deprem mi oldu, nerede deprem oldu?” sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli günlük deprem verilerini paylaştı. İşte 30 Ekim tarihinde meydana gelen depremlerin merkez üsleri…

Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

İzmir Valisi Köşger, "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız." açıklamasında bulundu.

2Deprem İstanbul ve Trakyada da hissedildi
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Deprem İstanbul ve Trakya'da da hissedildi

İstanbul'da kent genelinde hissedilen deprem sonrası bazı vatandaşlar dışarı çıktı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da paylaşımında, "Ege ve Marmara Bölgelerinde hissedilen depremde hiçbir vatandaşımızın zarar görmemiş olmasını temenni ediyor, etkilenen yerlerdeki vatandaşlarımızla geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşandı.

Yetkililer, Trakya illerinde deprem nedeniyle kendilerine iletilen bir olumsuzluğun olmadığını belirtti.

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AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

4İstanbul Valisinden son dakika açıklaması
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İstanbul Vali'sinden son dakika açıklaması

AFAD verilerine göre; saat 14.51'de merkez üssü Ege Denizi- Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde #deprem meydana gelmiştir. İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir’e geçmiş olsun.

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ı. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin geçtiği son dakika verilerine göre; Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi 30 Ekim tarihli son depremler verilerine göre; bugün Muğla (Milas), Kayseri (Talas), Çankırı (Güzelyurt), Muş (Bilek), Iğdır (Tuzluca), Tunceli (Nazimiye) illerinde büyüklü küçüklü sarsıntılar meydana geldi.

6SON DEPREMLER LİSTESİ
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SON DEPREMLER LİSTESİ

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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