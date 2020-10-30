İzmir, İstanbul, Bursa'da hissedilen çok şiddetli depremin son dakika görüntüleri ortaya çıktı...Nerede kaç şiddetinde deprem oldu?
Ege ve Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedilen çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Gelen son dakika haberine göre AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İzmir, İstanbul ve Bursa bölgelerinde yoğun şekilde hissedilen depremin görüntüleri yaşanan paniği gözler önüne serdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Son depremler verilerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntıları hisseden pek çok kişi, özellikle sosyal medya platformu üzerinden “deprem mi oldu, nerede deprem oldu?” sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli günlük deprem verilerini paylaştı. İşte 30 Ekim tarihinde meydana gelen depremlerin merkez üsleri…
Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
İzmir Valisi Köşger, "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız." açıklamasında bulundu.
Deprem İstanbul ve Trakya'da da hissedildi
İstanbul'da kent genelinde hissedilen deprem sonrası bazı vatandaşlar dışarı çıktı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da paylaşımında, "Ege ve Marmara Bölgelerinde hissedilen depremde hiçbir vatandaşımızın zarar görmemiş olmasını temenni ediyor, etkilenen yerlerdeki vatandaşlarımızla geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum." değerlendirmesini yaptı.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşandı.
Yetkililer, Trakya illerinde deprem nedeniyle kendilerine iletilen bir olumsuzluğun olmadığını belirtti.
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