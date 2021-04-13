İzmir iftar vakti 2021: İzmir iftar, sahur, akşam ezanı saat kaçta? İşte İzmir İmsakiyesi
İzmir İmsakiyesi 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. İzmir sahur ve iftar saatleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. 13 Nisan’da başlayan ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar bu saatlere göre oruçlarına niyet ettiler ve iftar saatini beklemeye başladılar. Peki, İzmir imsak, iftar vakti saat kaçta? İşte İzmir İmsakiyesine göre gün gün iftar ve sahur saatleri
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İzmir iftar vakti 2021 yılı Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye içerisinde imsak ve iftar saatleri yer aldı. Müslümanlar oruçlarını imsakiye içerisinde yer alan saatlere göre tutacaklar. İzmir’de ilk oruç için imsak vakti 05:05 oldu. 13 Nisan'da akşam ezanı iftar saati ise 19:52 olacak.
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İZMİR SAHUR VAKTİ VE İFTAR NE ZAMAN?
İzmir’de ilk oruç için iftar vakti 19:52 olacak. 14 Nisan'da tutulacak oruç için ise imsak vakti 05:03 olacak.
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)
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Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.