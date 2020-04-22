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Haber Giriş: 22 Nisan 2020 - 13:29,

İzmir İmsakiye 2020: İzmir'de ilk sahura saat kaçta kalkılacak? İzmir sahur ve iftar saatleri

Ramazan ayının ilk gününe kısa bir süre kalması nedeniyle tüm iller gibi İzmir'de de 2020 imsakiye bilgileri gündeme geldi. İlk günkü sahur ve iftar saatini merak eden İzmirliler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2020 İzmir imsakiye bilgilerini araştırıyor. Peki, İzmir'de ilk sahura saat kaçta kalkılacak? İşte İzmir sahur ve iftar saatleri...

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Yurt genelinde olduğu gibi İzmirliler de Ramazan ayı heyecanı içerisinde. İzmir'de yaşayan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2020 imsakiye takvimine göre sahura kalkıp iftarını açacak. Peki, İzmir'de ilk sahur ve iftar ne zaman, saat kaçta yapılacak? Ege Bölgesi' nin en kalabalık şehir İzmir'in imsakiye bilgilerini derledik.

2İZMİR 2020 İMSAKİYE BİLGİLERİ

İZMİR 2020 İMSAKİYE BİLGİLERİ

İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020

GünTarihİmsak (Sahur)İkindiAkşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:4617:0020:0321:27*
225.04.202004:4417:0020:0421:29
326.04.202004:4217:0020:0521:30
427.04.202004:4117:0020:0621:31
528.04.202004:3917:0020:0721:33
629.04.202004:3817:0120:0821:34
730.04.202004:3617:0120:0921:35
801.05.202004:3417:0120:1021:36
902.05.202004:3317:0120:1121:38
1003.05.202004:3117:0120:1221:39
1104.05.202004:3017:0220:1321:40
1205.05.202004:2817:0220:1421:42
1306.05.202004:2617:0220:1421:43
1407.05.202004:2517:0220:1521:44
1508.05.202004:2317:0220:1621:46
1609.05.202004:2217:0320:1721:47
1710.05.202004:2117:0320:1821:48
1811.05.202004:1917:0320:1921:50
1912.05.202004:1817:0320:2021:51
2013.05.202004:1617:0420:2121:52
2114.05.202004:1517:0420:2221:54
2215.05.202004:1417:0420:2321:55
2316.05.202004:1217:0420:2421:56
2417.05.202004:1117:0420:2421:58
2518.05.202004:1017:0520:2521:59
2619.05.202004:0917:0520:2622:00**
2720.05.202004:0717:0520:2722:01
2821.05.202004:0617:0520:2822:03
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3İlk iftar Hakkaride, son iftar Edirnede

İlk iftar Hakkari'de, son iftar Edirne'de

Ramazanın ilk günü son imsak İzmir'de 04.46'da başlayacak ve son iftar ise saat 20.11'de Edirne'de yapılacak. Ramazanın son günü ise ilk imsak yine Ardahan'da saat 02.46'da, son imsak Muğla'da saat 04.06'da başlayacak, ilk iftar Hakkari'de saat 19.21'de, son iftar ise Edirne'de saat 20.41'de yapılacak.

Ramazanın son günü Sinop'ta 16 saat 58 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 9 dakikayla en kısa orucu tutacak. Dünya üzerinde baktığımız zaman ise ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 26 dakika, kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 17 saat 56 dakika oruç tutulacak.

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