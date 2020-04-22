İzmir İmsakiye 2020: İzmir'de ilk sahura saat kaçta kalkılacak? İzmir sahur ve iftar saatleri
Ramazan ayının ilk gününe kısa bir süre kalması nedeniyle tüm iller gibi İzmir'de de 2020 imsakiye bilgileri gündeme geldi. İlk günkü sahur ve iftar saatini merak eden İzmirliler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2020 İzmir imsakiye bilgilerini araştırıyor. Peki, İzmir'de ilk sahura saat kaçta kalkılacak? İşte İzmir sahur ve iftar saatleri...
Yurt genelinde olduğu gibi İzmirliler de Ramazan ayı heyecanı içerisinde. İzmir'de yaşayan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2020 imsakiye takvimine göre sahura kalkıp iftarını açacak. Peki, İzmir'de ilk sahur ve iftar ne zaman, saat kaçta yapılacak? Ege Bölgesi' nin en kalabalık şehir İzmir'in imsakiye bilgilerini derledik.
İZMİR 2020 İMSAKİYE BİLGİLERİ
İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:46
|17:00
|20:03
|21:27*
|2
|25.04.2020
|04:44
|17:00
|20:04
|21:29
|3
|26.04.2020
|04:42
|17:00
|20:05
|21:30
|4
|27.04.2020
|04:41
|17:00
|20:06
|21:31
|5
|28.04.2020
|04:39
|17:00
|20:07
|21:33
|6
|29.04.2020
|04:38
|17:01
|20:08
|21:34
|7
|30.04.2020
|04:36
|17:01
|20:09
|21:35
|8
|01.05.2020
|04:34
|17:01
|20:10
|21:36
|9
|02.05.2020
|04:33
|17:01
|20:11
|21:38
|10
|03.05.2020
|04:31
|17:01
|20:12
|21:39
|11
|04.05.2020
|04:30
|17:02
|20:13
|21:40
|12
|05.05.2020
|04:28
|17:02
|20:14
|21:42
|13
|06.05.2020
|04:26
|17:02
|20:14
|21:43
|14
|07.05.2020
|04:25
|17:02
|20:15
|21:44
|15
|08.05.2020
|04:23
|17:02
|20:16
|21:46
|16
|09.05.2020
|04:22
|17:03
|20:17
|21:47
|17
|10.05.2020
|04:21
|17:03
|20:18
|21:48
|18
|11.05.2020
|04:19
|17:03
|20:19
|21:50
|19
|12.05.2020
|04:18
|17:03
|20:20
|21:51
|20
|13.05.2020
|04:16
|17:04
|20:21
|21:52
|21
|14.05.2020
|04:15
|17:04
|20:22
|21:54
|22
|15.05.2020
|04:14
|17:04
|20:23
|21:55
|23
|16.05.2020
|04:12
|17:04
|20:24
|21:56
|24
|17.05.2020
|04:11
|17:04
|20:24
|21:58
|25
|18.05.2020
|04:10
|17:05
|20:25
|21:59
|26
|19.05.2020
|04:09
|17:05
|20:26
|22:00**
|27
|20.05.2020
|04:07
|17:05
|20:27
|22:01
|28
|21.05.2020
|04:06
|17:05
|20:28
|22:03