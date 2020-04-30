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Haber Giriş: 30 Nisan 2020 - 16:13,

İzmir ilçelerine göre corona virüsü (koronavirüs) risk haritası.. İzmir ilçeleri Covid-19 haritası ilçe ilçe dağılım son durum

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen uygulama ile İzmir Corona Virüsü risk haritası ilçelere göre güncel veriler anlık olarak vatandaşlar ile paylaşılıyor. İzmir'de yaşayan vatandaşlar bulundukları bölgelerdeki covid-19 vaka haritasına erişebiliyorlar. Peki İzmir koronavirüs haritasında son durum nedir? İşte İzmir ilçelerinde göre corona virüsü dağılı son durumu ve vaka haritalı güncel veriler

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Corona Virüsü salgını ile mücadelede Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen uygulama ile İzmir covid 19 haritası güncel verileri vatandaşların bilgilendirilmesine sunuluyor. Türkiye genelinde son durum tablosuna bakıldığında 28 Nisan vaka sayısı 29.230 test yapılırken, vaka sayısı 2.392 olarak belirlendi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 92 olurken, 28 Nisan'da iyileşen hasta sayısı ise 5.018 oldu.<>
İşte İzmir'nın ilçelerine göre vaka haritası ve dağılım

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