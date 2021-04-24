İzmir iftar ve sahur saati 2021: İzmir'de sahur saat kaçta yapılacak? İzmir'de sahur ve imsak vakitleri (2021 İzmir Ramazan imsakiyesi)
İzmir iftar ve sahur vakti 2021 Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. Mübarek ramazan ayında 11 günü geride bırakan Müslümanlar, İzmir sahur saatleri ile sahur hazırlıklarına yön verecek. İzmir sahur saati ile birlikte oruca niyet edecek olan pek çok Müslüman, 24 Nisan tarihli imsakiye takvimini araştırıyor. İzmir'de sahur saat kaçta ezan ne zaman okunacak? sorusuna vatandaşlar Diyanet 2021 imsakiyesinden yanıt alacaklar. İşte, 24 Nisan İzmir iftar ve sahur vakitleri bilgisi
İzmir sahur vakti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Ramazan ayını İzmir'de geçiren vatandaşlar, sahur saatini merak ediyor. Sahur vakitleri, illere ve günlere göre farklılık gösteriyor. İzmir sahur saatleri hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, İzmir'de sahura ne kadar, kaç saat kaldı? İşte İzmir sahur vakitleri
İZMİR SAHUR SAATLERİ
İzmir'de Sahur 04:46 olarak açıklandı
İZMİR 2021 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN
İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|imsak(Sahur)
|Akşam(İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|05:05
|19:52
|21:13*
|2
|14.04.2021
|05:03
|19:53
|21:14
|3
|15.04.2021
|05:02
|19:54
|21:16
|4
|16.04.2021
|05:00
|19:55
|21:17
|5
|17.04.2021
|04:58
|19:56
|21:18
|6
|18.04.2021
|04:56
|19:57
|21:19
|7
|19.04.2021
|04:55
|19:58
|21:21
|8
|20.04.2021
|04:53
|19:59
|21:22
|9
|21.04.2021
|04:51
|20:00
|21:23
|10
|22.04.2021
|04:50
|20:01
|21:24
|11
|23.04.2021
|04:48
|20:02
|21:26
|12
|24.04.2021
|04:46
|20:03
|21:27
|13
|25.04.2021
|04:45
|20:04
|21:28
|14
|26.04.2021
|04:43
|20:05
|21:30
|15
|27.04.2021
|04:41
|20:06
|21:31
|16
|28.04.2021
|04:40
|20:07
|21:32
|17
|29.04.2021
|04:38
|20:08
|21:34
|18
|30.04.2021
|04:36
|20:09
|21:35
|19
|01.05.2021
|04:35
|20:10
|21:36
|20
|02.05.2021
|04:33
|20:10
|21:37
|21
|03.05.2021
|04:31
|20:11
|21:39
|22
|04.05.2021
|04:30
|20:12
|21:40
|23
|05.05.2021
|04:28
|20:13
|21:41
|24
|06.05.2021
|04:27
|20:14
|21:43
|25
|07.05.2021
|04:25
|20:15
|21:44
|26
|08.05.2021
|04:24
|20:16
|21:45**
|27
|09.05.2021
|04:22
|20:17
|21:47
|28
|10.05.2021
|04:21
|20:18
|21:48
|29
|11.05.2021
|04:19
|20:19
|21:49
|30
|12.05.2021
|04:18
|20:20
|21:51***