Gündem Haber Giriş: 24 Nisan 2021 - 00:39 | 24 Nisan 2021 - 00:39

İzmir iftar ve sahur saati 2021: İzmir'de sahur saat kaçta yapılacak? İzmir'de sahur ve imsak vakitleri (2021 İzmir Ramazan imsakiyesi)

İzmir iftar ve sahur vakti 2021 Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. Mübarek ramazan ayında 11 günü geride bırakan Müslümanlar, İzmir sahur saatleri ile sahur hazırlıklarına yön verecek. İzmir sahur saati ile birlikte oruca niyet edecek olan pek çok Müslüman, 24 Nisan tarihli imsakiye takvimini araştırıyor. İzmir'de sahur saat kaçta ezan ne zaman okunacak? sorusuna vatandaşlar Diyanet 2021 imsakiyesinden yanıt alacaklar. İşte, 24 Nisan İzmir iftar ve sahur vakitleri bilgisi