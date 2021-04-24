MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir iftar ve sahur saati 2021: İzmir'de sahur saat kaçta yapılacak? İzmir'de sahur ve imsak vakitleri (2021 İzmir Ramazan imsakiyesi)
GeriGündem İzmir iftar ve sahur saati 2021: İzmir'de sahur saat kaçta yapılacak? İzmir'de sahur ve imsak vakitleri (2021 İzmir Ramazan imsakiyesi)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 24 Nisan 2021 - 00:39 | 

İzmir iftar ve sahur saati 2021: İzmir'de sahur saat kaçta yapılacak? İzmir'de sahur ve imsak vakitleri (2021 İzmir Ramazan imsakiyesi)

İzmir iftar ve sahur vakti 2021 Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. Mübarek ramazan ayında 11 günü geride bırakan Müslümanlar, İzmir sahur saatleri ile sahur hazırlıklarına yön verecek. İzmir sahur saati ile birlikte oruca niyet edecek olan pek çok Müslüman, 24 Nisan tarihli imsakiye takvimini araştırıyor. İzmir'de sahur saat kaçta ezan ne zaman okunacak? sorusuna vatandaşlar Diyanet 2021 imsakiyesinden yanıt alacaklar. İşte, 24 Nisan İzmir iftar ve sahur vakitleri bilgisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

İzmir sahur vakti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Ramazan ayını İzmir'de geçiren vatandaşlar, sahur saatini merak ediyor. Sahur vakitleri, illere ve günlere göre farklılık gösteriyor. İzmir sahur saatleri hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, İzmir'de sahura ne kadar, kaç saat kaldı? İşte İzmir sahur vakitleri

2İZMİR SAHUR SAATLERİ

İZMİR SAHUR SAATLERİ

İzmir'de Sahur 04:46 olarak açıklandı

İZMİR 2021 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

3İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ

İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ

GünTarihimsak(Sahur)   Akşam(İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202105:05   19:5221:13*
214.04.202105:03   19:5321:14
315.04.202105:02   19:5421:16
416.04.202105:00   19:5521:17
517.04.202104:58   19:5621:18
618.04.202104:56   19:5721:19
719.04.202104:55   19:5821:21
820.04.202104:53   19:5921:22
921.04.202104:51   20:0021:23
1022.04.202104:50   20:0121:24
1123.04.202104:48   20:0221:26
1224.04.202104:46   20:0321:27
1325.04.202104:45   20:0421:28
1426.04.202104:43   20:0521:30
1527.04.202104:41   20:0621:31
1628.04.202104:40   20:0721:32
1729.04.202104:38   20:0821:34
1830.04.202104:36   20:0921:35
1901.05.202104:35   20:1021:36
2002.05.202104:33   20:1021:37
2103.05.202104:31   20:1121:39
2204.05.202104:30   20:1221:40
2305.05.202104:28   20:1321:41
2406.05.202104:27   20:1421:43
2507.05.202104:25   20:1521:44
2608.05.202104:24   20:1621:45**
2709.05.202104:22   20:1721:47
2810.05.202104:21   20:1821:48
2911.05.202104:19   20:1921:49
3012.05.202104:18   20:2021:51***

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi