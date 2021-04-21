İzmir iftar vakti 2021: İzmir'de iftara ne kadar kaldı, ezan saat kaçta okunacak? İzmir iftar vakitleri

BU YIL RAMAZAN PİDESİ NE KADAR ? Ramazan ayının geleneksel lezzeti Ramazan pidesinin fiyatları her yıl yeniden belirleniyor.



BU YIL RAMAZAN PİDESİ NE KADAR ?



Ankara'da 275 gram pide 3 lira,



Antalya ve İzmir’de 250 gram pide 3 lira,



İstanbul’da 365 gram pide 4 lira,



Sakarya ve Kocaeli’de 370 gram pide 4 lira ve



Trabzon’da 500 gram pide 5 liradan satışa sunulacak.