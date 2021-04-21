İzmir iftar vakti 2021: İzmir'de iftara ne kadar kaldı, ezan saat kaçta okunacak? İzmir iftar vakitleri
İzmir iftar vakti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Ramazan ayını İzmir'de geçiren vatandaşlar, iftar saatini merak ediyor. İftar vakitleri, illere ve günlere göre farklılık gösteriyor. İzmir iftar saatleri hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, İzmir'de iftara ne kadar, kaç saat kaldı? İşte İzmir iftar vakitleri
İzmir iftar vakti vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. İzmir iftar saati ile birlikte orucunu açacak olan pek çok Müslüman, 21 Nisan tarihli imsak vaktini araştırıyor. Peki, Ege Bölgesi şehirlerinden İzmir'de iftar saat kaçta gerçekleşecek? İşte, İzmir iftar ve sahur vakti imsakiye bilgileri
İZMİR 2021 İMSAKİYESİ
|7 Ramazan 1442
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|9 Ramazan 1442
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|10 Ramazan 1442
|22 Nisan 2021 Perşembe
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|23 Nisan 2021 Cuma
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|15 Ramazan 1442
|27 Nisan 2021 Salı
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|16 Ramazan 1442
|28 Nisan 2021 Çarşamba
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|17 Ramazan 1442
|29 Nisan 2021 Perşembe
|04:38
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|13:14
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|30 Nisan 2021 Cuma
|04:36
|06:09
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|21:35
|19 Ramazan 1442
|1 Mayıs 2021 Cumartesi
|04:35
|06:08
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|21:36
|20 Ramazan 1442
|2 Mayıs 2021 Pazar
|04:33
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|17:01
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|21:37
|21 Ramazan 1442
|3 Mayıs 2021 Pazartesi
|04:31
|06:05
|13:13
|17:01
|20:11
|21:39
|22 Ramazan 1442
|4 Mayıs 2021 Salı
|04:30
|06:04
|13:13
|17:02
|20:12
|21:40
|23 Ramazan 1442
|5 Mayıs 2021 Çarşamba
|04:28
|06:03
|13:13
|17:02
|20:13
|21:41
|24 Ramazan 1442
|6 Mayıs 2021 Perşembe
|04:27
|06:02
|13:13
|17:02
|20:14
|21:43
|25 Ramazan 1442
|7 Mayıs 2021 Cuma
|04:25
|06:01
|13:13
|17:02
|20:15
|21:44
|26 Ramazan 1442
|8 Mayıs 2021 Cumartesi
|04:24
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|20:16
|21:45
|KADİR GECESİ
|27 Ramazan 1442
|9 Mayıs 2021 Pazar
|04:22
|05:59
|13:13
|17:03
|20:17
|21:47
|28 Ramazan 1442
|10 Mayıs 2021 Pazartesi
|04:21
|05:58
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|20:18
|21:48
|29 Ramazan 1442
|11 Mayıs 2021 Salı
|04:19
|05:57
|13:13
|17:03
|20:19
|21:49
|30 Ramazan 1442
|12 Mayıs 2021 Çarşamba
|04:18
|05:56
|13:13
|17:03
|20:20
|21:51